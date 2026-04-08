Unos 200 escolares de A Pobra se acercan a la figura de la escritora homenajeada por el Día das Letras Galegas con un espectáculo teatral sobre ella

La narradora oral Vero Rilo y el músico Luis Iglesias participaron en la representación de la función 'Chaves invisibles'

Congalsa promovió la programación en el Teatro Cine Elma de A Pobra del espectáculo de artes escénicas ‘Chaves invisibles’, dirigido a escolares y colaboró en el reparto entre ellos de libros sobre la homenajeada en el Día das Letras Galegas, la periodista y escritora viguesa Begoña Caamaño. Es la forma que tuvo para poner en valor su compromiso con la cultura gallega y la promoción de la lectura entre las nuevas generaciones.

Así, en colaboración con el Ayuntamiento pobrense, la empresa adquirió un total de 200 ejemplares del libro ‘Bego e o mundo do revés’, de la autora Iria Collazo y con ilustraciones de Alba Stinson, a través de la que se busca acercar al público infantil la figura de Begoña Caamaño a través de su infancia, destacando su particular modo de percibir el mundo y su pasión por la lectura y por la narración de historias, con un relato narrado con la fuerza de las mejores aventuras infantiles. Desde Congalsa destacan que, a través de esta acción, hizo llegar esos ejemplares editados por Galaxia a escolares de la localidad, para impulsar entre ellos el conocimiento de la autora homenajeada y el gusto por la lectura desde edades tempranas.

Como complemento a esa iniciativa, el Teatro Cine Elma albergó esta mañana el estreno del espectáculo para público escolar ‘Chaves invisibles’, dirigido al alumnado de 8 a 12 años de los centros educativos plurilingües ‘Pilar Maestu Sierra’ y ‘Salustiano Rey Eiras’, y que está previsto que durante el resto del año sea representada por todo el territorio gallego, con una treintena de funciones.

Narración y música

La representación de esta obra, basada en el libro de Iria Collazo, contó con la participación de la narradora oral Vero Rilo y del músico Luis Iglesias. ‘Chaves invisibles’ invitó al público a sumergirse en el universo literario de Begoña Caamaño a través de una propuesta escénica que combina narración y música. Se trató de un espectáculo que celebra la lectura como un espacio de libertad, donde cada historia es una llave y cada escolar es quien la hace girar.

“Con esta iniciativa, reforzamos o noso papel como axentes dinamizadores da cultura na nosa contorna, unha das liñas de acción nas nosas políticas de responsabilidade social corporativa”, manifestó Isabel Cañas, directora de Relacións Externas de la compañía pobrense. En representación del Ayuntamiento de A Pobra acudieron al estreno su alcalde, José Carlos Vidal, y la concejala de Cultura, Patricia Lojo, mientras que por parte de la Editorial Galaxia se desplazaron hasta la localidad Arturo Ponte y David Cortizo, delegados comerciales, y María Pereira, directora de Merlín Comunicación.