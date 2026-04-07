La rotura por la base de un poste de hormigón del tendido eléctrico cortó por completo una carretera en A Pobra

El poste de hormigón del tendido eléctrico partió por su base y cayó en la vía entre el polígono de A Tomada y O Campiño, en A Mirandela,, que cruzó por completo impidiendo la circulación de vehículos Chechu Río

Poco antes de las ocho y veinte de la tarde de ayer se recibió una alerta por la caída de un poste de hormigón del tendido eléctrico, que partió por su base por razones que se desconocen, en el vial que comunica el polígono industrial de A Tomada y O Campiño, a la altura del lugar de A Mirandela, en A Pobra.

Debido a que ese poste atravesaba todo el ancho de la calzada e impedía totalmente la circulación de vehículos, hasta el lugar se movilizaron el equipo de guardia de la agrupación pobrense de voluntarios de Protección Civil, Policía Local, operarios de la empresa encargada del mantenimiento de la línea eléctrica y el electricista municipal.

Este último se desplazó hasta el lugar debido a que la caída del poste de la luz provocó el desprendimiento del cableado del alumbrado público, lo que ocasionó que se viera interrumpida la iluminación del entorno de ese tramo viario.

El poste de hormigón del tendido eléctrico que había partido y caído fue retirado de la vía para poder reestablecer la normalidad en el tráfico rodado en esa zona y se repusieron provisionalmente los servicios que se habían visto interrumpidos.