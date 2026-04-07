A Pobra homenajeará en la celebración del Día de la República a su exalcalde Manuel Hermo, apresado y fusilado tras el estallido de la Guerra Civil

La presentación contó con las intervenciones de Xan Hermida y Carlos Cimadevila, de la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica, la edila Patricia Lojo y autor del libro, José Antonio Pérez

La Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica do Barbanza, con la colaboración del Ayuntamiento pobrense, programó varias actividades con las que celebrará el Día de la República, que se conmemora el 14 de abril. Desde la Administración local se subrayó que su implicación y colaboración en las propuestas que se desarrollarán se enmarca en su labor de continuar con su compromiso de honrar y recordar a las víctimas de la represión franquista y de reivindicar la recuperación de la memoria democrática.

Así, este viernes, día 10 de abril, a partir de las ocho de la tarde y en el auditorio de la biblioteca municipal ‘Victoriano García Martí’, tendrá lugar el la presentación del libro 'Manuel Hermo Vidal, unha vida mutilada', que un trabajo del investigador José Antonio Pérez Fernández, que recoge la trayectoria vital del que fue alcalde de A Pobra y que fue apresado tras el estallido de la Guerra Civil y, posteriormente, fusilado en el cementerio compostelano de Boisaca. Además del autor, en ese evento intervendrán la concejala Memoria Histórica, Patricia Lojo Nine, y la fiscal delegada en materia de Derechos Humanos y Memoria Democrática de la Fiscalía Provincial de A Coruña, María Encarnación Mayán Santos.

Y a las doce del mediodía de este próximo domingo, día 12 de abril, pero ya fuera de la comarca barbanzana, se celebrará en el lugar de O Confurco donde se erigió un monumento en homenaje a los represaliados, en la vecina localidad de Lousame, el nombramiento del propio José Antonio Pérez Fernández como ‘Republicano de honra’. En el programa de del acto se contempla la lectura del poema de Manuel Cartea y contará con las actuaciones musicales de los hermanos Aldara y Bernal Muiños y Sara García, y el dúo Barahùnda, para concluir con una ofrenda floral en recuerdo de las víctimas, y seguidamente dar paso a una comida de confraternidad (14.30 horas) en el restaurante Bahía, en el lugar boirense de A Amanecida, debiendo anotarse en la página web de la comisión organizadora, hasta completar el aforo.

La presentación oficial de este compendio de actividades conmemorativas del Día de la República contó con la participación de la citada concejala de Memoria Histórica, Patricia Lojo, así como del referido autor de la publicación, José Antonio Pérez, además de Carlos Cimadevila y Xan Hermida, en representación de la Comisión pola Recuperación de Memoria Histórica do Barbanza.