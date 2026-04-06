Rescatado un sexagenario que quedó atrapado debajo de un tractor que volcó en una vía de servicio de la AG-11 en A Pobra

La cabeza del tractor acabó volcada y su conductor quedó atrapado debajo de la misma, a diferencia del remolque que arrastraba que quedó en la posición normal Chechu Río

Un sexagenario fue rescatado a última hora de esta tarde después de quedar atrapado debajo de un tractor que volcó en una vía de servicio paralela a la Autovía do Barbanza, a la altura del lugar de Ouxo, en el municipio de A Pobra, junto el puente que pasa por encima de la referida AG-11. Al parecer, el hombre conducía ese vehículo agrícola en sentido descendente cuando, por razones que se desconocen, perdió el control del mismo y acabó volcando la cabeza del tractor, algo que no sucedió con el remolque que tenían enganchado.

Fue poco antes de las siete y media de la tarde cuando se recibió un aviso en el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia sobre ese suceso, y se movilizó a las dotaciones de los parques comarcales de Bomberos de Ribeira y de Boiro, así como a la agrupación de voluntarios de Protección Civil de A Pobra, a la Policía Local, a la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Santiago de Compostela y a Urxencias Sanitarias de Galicia-061 para participar en el operativo de rescate de la víctima, que había quedado atrapada, pero no aplastada, y que estaba consciente y orientada.

Para poder liberarlo, los profesionales pertenecientes al Consorcio Provincial Contraincencios e Salvamento da Coruña con bases en Xarás y Espiñeira usaron el equipo de excarcelación portátil para abrir el hueco suficiente para acceder al herido y poder inmovilizarlo y extraerlo con seguridad. Posteriormente, fue subido a una camilla, donde lo introdujeron en un colchón de vacío, para su posterior traslado al servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza en una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB), que aguardaba en el arcén de la Autovía do Barbanza, al igual que los vehículos de los Bomberos ribeirenses y boirenses. La intervención se dio por rematada en torno a las ocho y media de la tarde.