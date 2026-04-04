La décima gala del certamen de cortometrajes ‘Alberto Romero' se celebrará el 25 de abril en el Teatro Elma de A Pobra

La sexta gala de entrega de premio del certamen audiovisual de cortometrajes 'Alberto Romero' que se celebró en el Teatro Elma se desarrolló con la limitaciones de la pandemia derivada de la Covid-19 Cedida

El Teatro Cine Elma de A Pobra albergará el próximo 25 de abril, a partir de las siete de la tarde, la gala de entrega de la décima edición de los premio a los trabajos audiovisuales ganadores del certamen de cortometrajes ‘Alberto Romero’, después de que a finales de febrero pasado se cerró el plazo de inscripción. También tendrá lugar la proyección de las obras galardonadas, cada una de las cuales recibirá el corerespondiente diploma y una dotación económica de 300 euros, según se trate de las categorías escolares de Primaria -sólo para alumnos de centros educativos de los cuatro municipios barbanzano- y de Secundaria (ESO y Bachillerato), Diversidad Funcional, Libre y Barbanza Arousa -con temática de la naturaleza de la comarca para poner en valor el territorio y difundir sus recursos turísticos-, que abarcan toda la geografía gallega.

Será en el transcurso de una velada que combinará cine, música y humor, y que volverá a estar presentada por Vanesa Ordóñez y Emilio Palmeira, además de que contará con las actuaciones de Thais Suki, Helena Figueiras, José Andrés Mariño, Juan Ciego y Daniel Martís. Igualmente, habrá diferentes invitados sorpresa que se desvelarán durante el desarrollo del propio evento.

La concejala de Cultura, Patricia Lojo, manifestó que es “todo un orgullo” dar cabida nuevamente a este evento “no ano no que se cumpre unha década dende a primeira edición, mostra do crecente recoñecemento que foi gañando nestes anos”. La edila animó a la ciudadanía “a participar nesta iniciativa que pon en valor o talento audiovisual e a memoria dunha figura moi querida na comarca”. Además de poder asistir de manera presencial a la gala, se podrá seguir en directo a través de la red social Facebook de la asociación Alberto Romero, organizadora de la misma y que convoca los premios.