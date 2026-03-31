Herida una conductora que sufrió un accidente de tráfico en la Autovía dos Barbanza, al parecer, tras sufrir una indisposición

El personal técnico de emergencias sanitarias del 061 prestó una primera asistencia a la víctima, a la que luego trasladó en la ambulancia de SVB al servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza Chechu Río

La calzada de Ribeira en dirección hacia Padrón de la Autovía do Barbanza, a la altura del punto kilométrico 30,500, cerca de la salida de A Mercé, en A Pobra, fue escenario en torno a las ocho menos veinte de esta tarde de un accidente de tráfico. Fueron varios particulares los que en torno a las 19.42 horas contactaron con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para comunicar lo sucedido, precisando que se había tratado de la salida de vía de un coche y que la persona que iba a los mandos del mismo podría precisar de asistencia sanitaria.

Con la información recibida, los gestores del servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega dieron traslado de lo ocurrido a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Ribeira, a la Policía Local pobrense y a la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Santiago Santiago de Compostela, y también se movilizó el personal de mantenimiento de la AG-11.

Salida de vía

Según informaron los equipos de seguridad y de emergencias movilizados al lugar del suceso, se pudo saber que el siniestro consistió en una salida de vía de un vehículo de la marca Ssangyong, cuya conductora, una mujer de unos 40 años, al parecer, sufrió una indisposición y, seguidamente, trató de aparcar su vehículo en el arcén, pero perdió el control del mismo, e impactó ligeramente contra el guardarraíl, en un primer momento, y luego con la mediana de hormigón, quedando parado al lado de esta última. De todos modos, los daños que presentaba el coche eran únicamente en ambos laterales y de carácter leve, y podía seguir circulando. De hecho, los guardias civiles, que se encargan de instruir el atestado, pudieron mover el coche para sacarlo de la calzada y llevarlo hasta el arcén, donde no molestase

El personal técnico de emergencias sanitarias de la ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, le prestó una primera asistencia in situ a la víctima, que estaba algo mareada y a la que posteriormente procedió a e trasladar al servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza, para que reciba la atención médica que precisa y le realicen pruebas para determinar el alcalde de su estado de salud. Además, el personal de mantenimiento de la AG-11 señalizó el accidente, señalizando con conos el vehículo siniestrado y por donde debía seguir circulando el resto de usuarios de la referida calzada de la autovía barbanzana, hasta que el coche fue retirado, tal y como ya se indicó, por la Guardia Civil de Tráfico. Los Bomberos ribeirenses se encargaron de asegurar la situación del automóvil accidentado y de colaborar con los demás equipos movilizados.