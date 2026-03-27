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A Pobra

El polígono industrial de A Tomada inicia la fase para constituirse como Ecoxem para optimizar su gestión y defender más eficazmente sus intereses

Es una entidad para mejorar el funcionamiento, sostenibilidad y competitividad del recinto, facilitar acceso a vías de financiación para impulsar servicios y equipamientos o asumir infraestructuras

Chechu López
27/03/2026 14:35
La asamblea general ordinaria de la Entidad Urbanística de Conservación del Polígono de A Tomada aprobó la constitución del área empresarial como Entidad de Conservación, Xestión e Modernización
La asamblea general ordinaria de la Entidad Urbanística de Conservación del Polígono de A Tomada aprobó la constitución del área empresarial como Entidad de Conservación, Xestión e Modernización
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El polígono industrial de A Tomada inicia el procedimiento para constituirse como Ecoxem con la finalidad de optimizar su gestión y defender más eficazmente sus intereses. La asamblea general ordinaria de la Entidad Urbanística de Conservación del Polígono de A Tomada, celebrada esta mañana en sus instalaciones de A Pobra, aprobó la constitución del área empresarial como Entidad de Conservación, Xestión e Modernización (Ecoxem), una figura de gestión pionera en la comunidad autónoma y prevista en la Ley 3/2022 de Áreas Empresariais de Galicia. Se trata de una decisión que le permitirá optimizar su gestión y defender más eficazmente sus intereses. 

Desde el colectivo empresarial pobrense precisan que las Ecoxem son entidades de derecho público sin ánimo de lucro que permiten “mejorar el funcionamiento, la sostenibilidad y la competitividad de los polígonos industriales, además de facilitar el acceso a nuevas vías de financiación para impulsar servicios y nuevos equipamientos o asumir la gestión de determinadas infraestructuras públicas”.

Balance de gestión

Durante dicha reunión, la junta directiva presentó a los asociados el balance de gestión del último ejercicio y las principales líneas de trabajo para el próximo período. Entre ellas, destacan la referida conversión del polígono de A Tomada en Ecoxem, una medida que, incidieron sus responsables, le posibilitará “participar en iniciativas conjuntas de mejora de servicios, sostenibilidad, digitalización y eficiencia en la gestión de sus infraestructuras, así como acceder a programas de formación, asesoramiento técnico y proyectos colaborativos con otros parques empresariales de Galicia”. Además, subrayaron que supone una oportunidad para seguir avanzando.

La presidenta de la Entidad Urbanística de Conservación del Polígono de A Tomada, Isabel Cañas, definió de muy importante el paso para el desarrollo del área empresarial. “Supone una oportunidad para seguir avanzando en la mejora del polígono, permitiéndonos acceder a nuevas herramientas de gestión y reforzar nuestra interlocución con las administraciones”, aseguró. En ese sentido, reiteró la voluntad de la junta directiva que encabeza por continuar trabajando para mejorar los servicios y el entorno empresarial del polígono de A Tomada.

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