Un taller de marisqueo en O Areal, rutas por el Río das Pedras y el barrio industrial de O Caramiñal son la oferta lúdica de A Pobra para Semana Santa

El departamento municipal de Turismo de A Pobra desveló sus actividades lúdica para Semana Santa

A Pobra contará con una programación de actividades turísticas en Semana Santa 2026 compuesta por cuatro propuestas pensadas para poner en valor el patrimonio natural, histórico y cultural del municipio. La concejala de Turismo, Estefanía Ramos, destacó que se trata de una oferta pensada para todos los públicos, de la que podrán disfrutar tanto vecinos como visitantes y en la que se combina naturaleza, historia, tradición y ocio, y que refuerza la apuesta municipal por un turismo sostenible y de calidad.

La primera actividad llegará el próximo miércoles, día 1 de abril, con un taller de marisqueo a pie en la playa de O Areal, que tendrá como punto de encuentro la Casa Mariñeira a las 12.00 horas, y el precio por participantes será de seis euros para menores de 10 años y de 12 euros para os mayores de 11 años. Se continuará al día siguiente, 2 de abril, con juegos tradicionales, de carácter gratuito, en la Praza do Cantón da Leña, desde las 17.30 horas.

Ruta fluvial

El Sábado de Pascua, 4 de abril, se desarrollará una ruta turística por el Río das Pedras, que estará guiada por Joaquín Rubal. En esta ocasión, la actividad, que tiene un precio de 15 euros -incluye el traslado en microbús hasta el mirador de Valle-Inclán- estará recomendada para mayores de 12 años, y la salida será a las 10.00 horas desde la Casa Mariñeira.

Y, finalmente, el domingo 5 de abril tendrá lugar una caminata de carácter gratuito, con plazas limitadas y que estará guiada por O Areal. Se desarrollará bajo el título ‘Descubrindo o barrio industrial do Caramiñal’, de la mano de José Manuel Vázquez ‘Queté’, y también está recomendada para mayores de 12 años. El punto de encuentro será el Paseo do Areal, frente a la estatua de la Pescantina, a las 11.00 horas.

Todas las propuestas, a excepción de los juegos tradicionales, requieren inscripción previa, que puede efectuarse en la Oficina de Turismo, en la Casa Mariñeira, de A Pobra, cuyo horario del lunes 30 de marzo al sábado 4 de abril será de 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 19.30 horas.