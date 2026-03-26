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A Pobra

La caída de un árbol de gran tamaño por las fuertes rachas de viento de nordeste bloqueó por completo una carretera en A Conga, en Posmarcos

Las dotaciones de guardia del parque de Bomberos de Ribeira y de la agrupación de voluntarios de Protección Civil de A Pobra cortaron el tronco para retirarlo y reestablecer la normalidad del tráfico

Chechu López
26/03/2026 22:50
El árbol caído bloqueó por completo el paso en una carretera que pasa por el lugar de A Conga, en la parroquia pobrense de Posmarcos
El árbol caído bloqueó por completo el paso en una carretera que pasa por el lugar de A Conga, en la parroquia pobrense de Posmarcos
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Las fuertes rachas de viento de nordeste que azotaron a la comarca barbanzana provocaron pequeñas incidencias, resultando la más destacada, entre las que han trascendido, la caída de un árbol de gran tamaño en una carretera que atraviesa por el lugar de A Conga, en la parroquia pobrense de San Isidro de Posmarcos. El suceso se registró antes de las once de la noche de este miércoles y hasta el lugar se movilizó una patrulla de la Policía Local de A Pobra, así como los efectivos de servicio de la agrupación de voluntarios de Protección Civil de la localidad y la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Ribeira. Los equipos de emergencias procedieron a cortar el árbol, retiraron los trozos para poder reestablecer la normalidad en el tráfico rodado y los depositaron en un margen fuera de la calzada, señalizándolo por razones de seguridad.

El árbol fue cortado y retirado a un lateral, quedando señalizado por razones de seguridad
El árbol fue cortado y retirado a un lateral, quedando señalizado por razones de seguridad
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