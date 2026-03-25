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A Pobra

A Pobra albergará del 20 al 30 de abril una nueva edición del programa universitario ‘Camiños de coñecemento e experiencia'

Tres especialistas de la USC ofrecerán seis sesiones formativas, en cuya temática se incluyen las ermitas de los siglos XVI al XIX en la villa, dentro de las aportaciones al patrimonio eclesiástico

Chechu López
25/03/2026 13:45
La concejala y la técnica municipal de Cultura pobrense, Patricia Lojo y Fita Sanisidro, respectivamente, exhibieron carteles de las jornadas formativas universitarias
La concejala y la técnica municipal de Cultura pobrense, Patricia Lojo y Fita Sanisidro, respectivamente, exhibieron carteles de las jornadas formativas universitarias
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El auditorio de la biblioteca municipal ‘Victoriano García Martí’ de A Pobra albergará del 20 al 30 de abril, de 16.30 a 18.00 horas,  ‘una nueva edición del programa ‘Camiños de coñecemento e experiencia’, dentro del IV Ciclo para Persoas Maiores de la Universidade de Santiago de Compostela (USC). Esta formación, que se digie a personas de más de 50 años, comtempla seis sesiones centradas en distintas áreas, tal y como indicó la concejala de Cultura, Patricia Lojo, acompañada de la técnica municipal Fita San isidro, y que puso en valor iniciativa, que permite “achegar a formación universitaria aos nosos veciños e veciñas e promover o acceso ao coñecemento e a participación social das persoas maiores”. La inscripción, que es gratuita, se debe formalizar en la casa de cultura ‘Raquel Fernández Soler’, donde los interesados podrán obtener más información.

Además, la edila destacó la importancia de colaborar con una institución de referencia con más de cinco siglos de historia como es la USC “para seguir ofrecendo oportunidades formativas no noso municipio”. En ese sentido, detalló que el programa abordará contenidos diferentes en seis sesiones impartidas por especialistas vinculados a la referida institución universitaria, como Manuel Vázquez Lijó, Katia Cino Rouco y Stefany Sanabria Fernández. El primero de ellos abordará los días 10 y 26 la temática de las ermitas entre los siglos XVI y XIX en la localidad pobrense, dentro de las aportaciones al patrimonio eclesiástico; Cino Rouco disertará el 21 y 28 sobre el ‘documentalismo fotográfico desde o Photo-Secession ás redes sociais’ y, por último por último, Sanabria Fernández ofrecerá conferencias los días 29 y 30 sobre herramientas y comunidades para la creación y participación en espacios digitales.

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