A Pobra prevé finalizar antes de Semana Santa las obras de reparación en el Paseo do Areal

Las obras de reparación del Paseo do Areal Cedida

Las obras de reparación del Paseo do Areal avanzan a buen ritmo. Así lo confirmó el alcalde, José Carlos Vidal, tras visitar la zona junto a la concejala de Obras, Patricia Lojo, para comprobar de primera mano la evolución del proyecto. El regidor confía en que las intervenciones estén finalizadas “á maior brevidade para que esta contorna estea en perfectas condicións de cara á chegada da Semana Santa”.

El Concello impulsó esta actuación con carácter urgente debido al deterioro existente en un tramo de aproximadamente 90 metros lineales, que incluso podía comprometer la DP-6703, una de las arterias fundamentales del término municipal.

Así, para solucionar esta situación y recuperar el espacio se inició un expediente destinado a la consolidación de la cimentación del paseo mediante el refuerzo del muro.

En este sentido, el alcalde subrayó que “a execución destes traballos non debería correr a cargo do Concello, senón doutras administracións”. No obstante, tal y como incidió, “ante unha situación na que o que está en xogo é a seguridade dos veciños e veciñas, consideramos prioritario levala a cabo”.