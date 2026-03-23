Denuncian a dos jóvenes conductores por conducción temeraria tras protagonizar una carrera por el casco urbano de A Pobra

Las marcas de neumáticos de los coches implicados en la carreras quedaron plasmadas sobre el pavimento de la rotonda de A Carballeira da Silva Chechu Río

La Policía Local de A Pobra abrió diligencias de denuncia por vía administrativa a dos conductores, con edades entre los 23 y 31 años, a los que identificó previamente por sendas supuestas infracciones de conducción temeraria. Según pudo saber este periódico, los hechos que se les atribuyen tuvieron lugar sobre las seis y media de la tarde del 11 de marzo, cuando presuntamente protagonizaron con sus coches una carrera, a gran velocidad, que incluyó el paso por tramos de céntricas calles del casco urbano de la villa pobrense.

Fueron algunas personas que se encontraban en la acera de la travesía de la carretera AC-305 quienes presenciaron esa secuencia entre un Seat Cupra y un Audi A3, al ver cómo ambos pasaban por delante del Consistorio local en dirección hacia Ribeira y, que a la altura de la gasolinera de A Devesa, giraron hacia la izquierda para dirigirse hacia la Carballeira da Silva, donde giraron en la rotonda, dejando sobre el asfalto marcas de los derrapes -en ese trayecto incluso estuvieron a punto de atropellar a una viandante, que entró en pánico y reaccionó llamando llamó al portal de una casa para refugiarse y poder tranquilizarse-, para seguidamente regresar sobre sus pasos hacia el centro urbano del pueblo.

Parte de esa carrera fue grabada con las cámaras de algunos dispositivos móviles por parte de viandantes en las inmediaciones del cruce con la Rúa Venecia, y luego le facilitaron una copia a los agentes municipales. Otras personas que fueron testigos de esa carrera manifestaron que “os dous coches pasaron flechados, sen importarlles o que lles podían causar aos demáis usuarios da vía pública”.

Visionado de imágenes

La Policía Local pobrense logró identificar los dos vehículos a través de esas imágenes y por medio del visionado de las cámaras de vigilancia que están distribuidas por diferentes lugares del centro urbano de la villa. Se pudo saber que el último sitio por el que discurrió la referida carrera fue el cruce de los semáforos, donde los dos vehículos frenaron, reduciendo la elevada velocidad a la que estaban circulando durante la carrera que mantuvieron durante algunos minutos.

Mientras uno de los automóviles se puso detrás de los que estaban parados ante el disco rojo de dicha señal luminosa, mientras el otro se metió en el carril habilitado para girar hacia la izquierda y dirigirse por la Rúa Fernández Varela, pero realmente lo utilizó para no tener que detenerse y poder seguir circulando de frente hacia las zonas de O Castelo y A Covecha, y se fue del lugar. Pese a ello, las investigaciones llevadas a cabo por la Policía Local en las jornadas posteriores a esos hechos permitieron averiguar qué coches participaron en la referida carrera y quienes eran sus conductores.