A Pobra volverá a promover el bienestar de las personas mayores a través del programa de envejecimiento activo y musicoterapia

Amparo Cerecedo y Ricardo Lago presentaron el cartel del programa dirigido a personas mayores

La concejala de Servizos Sociais, Amparo Cerecedo, y el director del Centro Sociocomunitario, Ricardo Lago, presentaron el programa de ‘Envellecemento Activo’ que, un año más, se volverá desarrollar en A Pobra para promover la mejora de la autonomía, la calidad de vida y el bienestar de las personas mayores del municipio. Esa iniciativa se estructurará, por un lado, en una línea principal de envejecimiento activo, y otra de musicoterapia, y ambas fueron diseñadas para fomentar la participación social y favorecer hábitos saludables, y que en su pasada edición obtuvieron una muy buena acogida. Por ello, se mantiene la ampliación en el número de plazas, que rondan las 60, y los tres grupos de musicoterapia.

Las actividades de envejecimiento activo se desarrollarán, por un lado, desde este viernes, 27 de marzo, hasta el 29 de mayo, mientras que en el segundo semestre del año se realizarán del 9 de octubre al 27 de noviembre; mientras que las de musicoterapia tendrá lugar del 1 de abril al 27 de mayo y del 14 de octubre al 9 de diciembre. Cerecedo y Lago detallaron que “este tipo de iniciativas son fundamentais para mellorar a calidade de vida das persoas maiores, fomentar a súa participación activa na sociedade e mellorando o seu benestar, xa que ao fin e ao cabo estamos falando dunha cuestión de saúde”. Y añadieron que las personas que estén interesadas en participar podrán inscribirse en el Centro Sociocomunitario e de Benestar da Pobra.