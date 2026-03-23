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A Pobra

A Pobra albergará este sábado un concierto solidario del dúo En voz baixa a beneficio de la población infantil afectada de cáncer y a sus familias

Se trata de una iniciativa impulsada por la asociación de Amas de Casa y la Concellería de Cultura que se desarrollará en el Teatro Cine Elma y cuya recaudación irá a parar a la Fundación Aladina

Chechu López
23/03/2026 14:10
La presentación del concierto benéfico del día 28 de marzo en el Teatro Cine Elma tuvo lugar en el consistorio pobrense
La presentación del concierto benéfico del día 28 de marzo en el Teatro Cine Elma tuvo lugar en el consistorio pobrense
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La Asociación de Amas de Casa, Consumidores e Uusuarios ‘Caramiñas’ y el Ayuntamiento de A Pobra organizaron para este próximo sábado, día 28 de marzo, la celebración de un concierto de carácter solidario a cargo del dúo En voz baixa, que tendrá lugar a partir de las ocho y media de la tarde en el Teatro Cine Elma. 

Se trata de una propuesta musical en formato íntimo, caracterizada por un repertorio variado e interpretado en directo por parte de un binomio que destaca por ofrecer experiencias acústicas próximas y acogedoras, en las que el público podrá disfrutar de la música de un modo personal y emotivo, “consciente de que está a apoiar unha boa causa”, explicó la concejala Patricia Lojo. 

En este sentido, incidió en que la recaudación del evento se destinará a la Fundación Aladina, entidad cuya labor social se basa en tratar de garantizar el bienestar de la población infantil afectada de cáncer y a sus familias. Por ello, Lojo animó a la ciudadanía a asistir a este evento “que combina cultura e solidariedade a partes iguais e contribúe a unha causa de gran importancia social”.

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