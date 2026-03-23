A Pobra albergará este sábado un concierto solidario del dúo En voz baixa a beneficio de la población infantil afectada de cáncer y a sus familias

La presentación del concierto benéfico del día 28 de marzo en el Teatro Cine Elma tuvo lugar en el consistorio pobrense

La Asociación de Amas de Casa, Consumidores e Uusuarios ‘Caramiñas’ y el Ayuntamiento de A Pobra organizaron para este próximo sábado, día 28 de marzo, la celebración de un concierto de carácter solidario a cargo del dúo En voz baixa, que tendrá lugar a partir de las ocho y media de la tarde en el Teatro Cine Elma.

Se trata de una propuesta musical en formato íntimo, caracterizada por un repertorio variado e interpretado en directo por parte de un binomio que destaca por ofrecer experiencias acústicas próximas y acogedoras, en las que el público podrá disfrutar de la música de un modo personal y emotivo, “consciente de que está a apoiar unha boa causa”, explicó la concejala Patricia Lojo.

En este sentido, incidió en que la recaudación del evento se destinará a la Fundación Aladina, entidad cuya labor social se basa en tratar de garantizar el bienestar de la población infantil afectada de cáncer y a sus familias. Por ello, Lojo animó a la ciudadanía a asistir a este evento “que combina cultura e solidariedade a partes iguais e contribúe a unha causa de gran importancia social”.