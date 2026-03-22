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A Pobra

Una quincena de personas colaboradoras aportaron sus flores a la cuarta edición de la Mostra da Camelia de A Pobra

Alumnado del colegio Pilar Maestú Sierra contribuye con una exposición de fotografías al evento, que también dispone de un puesto de venta de dulces elaborados con aceite de camelia

Chechu López
22/03/2026 06:00
La exposición de camelias en la Casa Mariñeira de A Pobra atrajo a decenas de personas en la jornada inaugural
La exposición de camelias en la Casa Mariñeira de A Pobra atrajo a decenas de personas en la jornada inaugural
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La sala de exposiciones de la Casa Mariñeira de A Pobra acogió ayer la jornada de apertura y el acto inaugural de la cuarta edición de la Mostra da Camelia, para la que hoy será su última jornada para poder visitarla, en horario de diez de la mañana a dos de la tarde y de cinco a siete y media de la tarde. En el acto institucional de esta actividad, que surgió por iniciativa de José Ramón Teixeira y Marisol Cameán, dos aficionados al cultivo de esta flor y que, junto con la Concellería de Turismo, promovieron su organización y fomentaron la participación ciudadana, se contó con la asistencia del alcalde, José Carlos Vidal, y la concejala Patricia Lojo, entre otros.

El acto inaugural de la muestra contó con la participación del alcalde, José Carlos Vidal, y la concejala Patricia Lojo, así como sus impulsores
El acto inaugural de la muestra contó con la participación del alcalde, José Carlos Vidal, y la concejala Patricia Lojo, así como sus impulsores

Con la finalidad de exhibir la belleza y la riqueza de las diversas especies existentes de la camelia en el entorno de la localidad pobrense, en esta exposición participan alrededor de una quincena de personas colaboradoras, que aportaron sus flores, procedentes del propio municipio, así como de localidades próximas, como Boiro y Rianxo. Además, una treintena de escolares del colegio Pilar Maestú Sierra forman parte de esta iniciativa, y lo hacen con una muestra de fotografías vinculadas a la camelia. Asimismo, durante la celebración de este evento se dispone de un puesto de venta de dulces elaborados con aceite de camelia.

Una quincena de personas colaboradoras aportaron sus flores para completar la exposición de cmelias
Una quincena de personas colaboradoras aportaron sus flores para completar la exposición de cmelias
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