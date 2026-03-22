Quedan en libertad los tres varones detenidos bajo la acusación de la sustracción de rollos de césped artificial de un chiringuito en A Pobra

Los ladrones cargaron varios rollos de hierba sintética en la parte trasera del furgón, en el que trataron de huir, pero fueron interceptados por la patrulla de guardia de la Policía Local pobrense Chechu Río

Los tres individuos detenidos en la tarde del pasado jueves bajo la acusación de un delito de robo por el método del escalo en el ‘Chiringuito do Xobre’, situado en las proximidades de la iglesia de la parroquia, y del que habían extraído varios rollos de césped artificial, que cargaron en un furgón Opel Movano, quedaron en libertad. Así lo decretó la Plaza 3 de lo Civil e Instrucción del Tribunal de Instancia de Ribeira tras ponerlos la Guardia Civil a su disposición y tomarles declaración.

Ello se produjo después de que la representante de la Fiscalía no solicitase el ingreso en prisión preventiva u otra medida cautelar para ellos a través del informe presentado. De todas manera, esos tres varones mantienen su condición de investigados y estarán a la espera de ser citados para comparecer en el juicio que se señalará por esos hechos delictivos.

Sorprendidos

Los ladrones fueron sorprendidos poco después de las tres de la tarde por varios vecinos y otras personas que estaban paseando por la zona después de comer, aprovechando la jornada soleada. Esos testigos alertaron a la Policía Local, a la que le facilitaron información determinante para la investigación, y los agentes municipales los interceptó en Ponte de San Antonio cuando huían del lugar en el furgón.

En la parte posterior de ese vehículo llevaban varios rollos de hierba artificial que habían sustraído del referido chiringuito, y en el que también viajaba de manera irregular una cuarta personas, que era una mujer, a la que también identificaron. Los policías locales, que contaron con la colaboración de una patrulla de la Guardia Civil, detuvieron a los tres varones bajo la acusación del delito de robo por el método del escalo.

Además, a uno de los tres detenidos, que es vecino de Vigo, se le investiga por parte de la comisaría de dicha ciudad por la sustracción o apropiación indebida de la furgoneta Opel Movano usada para perpetrar el robo, que supuestamente se llevó sin devolver a la nave de la empresa para la que trabajaba. Asimismo, se le atribuye el robo de material de trabajo que había en el interior de ese vehículo, en el que se incluían 3 herramientas soldadoras y otras tantas rotaflex, 13 mangueras de soldadura de 25 metros, 4 pinzas de carga de masa de dos metros, 5 alargaderas, tres polipastos, un extintor, diversas cajas de electrodos y discos.