Un motorista se da a la fuga tras atropellar en el lugar pobrense de A Ribeiriña a un viandante que también se marchó del lugar del suceso

La patrulla de servicio de la Policía Local pobrense, en una imagen de archivo, se desplazó al lugar del aviso del atropello, pero al llegar no había rastro del mismo Chechu Río

El lugar pobrense de A Ribeiriña fue escenario de un curioso suceso pasadas las siete y diez de la tarde de ayer. Consistió en un atropello a un peatón por parte de una motocicleta, que se dio a la fuga tras arrollar al viandante, que reside en esa zona y que, según ha trascendido, también se marchó del lugar, por lo que no pudo ser encontrado por parte de las fuerzas de seguridad y los equipos de emergencias. Fue a las 19.12 horas cuando una testigo del accidente de tráfico contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para informar de lo sucedido en la Rúa 2 de A Ribeiriña, en las inmediaciones del cruce o confluencia con la carretera comarcal de titularidad autonómica AC-305.

Con la información facilitada por la persona alertante, los gestores de dicho servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega dieron traslado de ese aviso a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que tenía previsto movilizar una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) para atender a las posibles víctimas, pero que finalmente fue anulada. Ello se debió a que la patrulla de servicio en el turno vespertino de la Policía Local pobrense que acudió al lugar del aviso no encontró allí a los implicados en ese atropello, pudiendo saber que el motorista, presuntamente, se había dado a la fuga y que el peatón también se marchó del sitio.

Al lugar de los hechos también se movilizaron efectivos de la agrupación de voluntarios de Protección Civil y de la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Ribeira, que no tuvieron que intervenir al no haber ni rastro de lo ocurrido. Por ese motivo, se procedió también a anular los servicios de los servicios sanitarios, que ya no legaron a la zona en la que se registró el accidente.