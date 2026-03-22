Un motorista se da a la fuga tras atropellar en el lugar pobrense de A Ribeiriña a un viandante que también se marchó del lugar del suceso
El lugar pobrense de A Ribeiriña fue escenario de un curioso suceso pasadas las siete y diez de la tarde de ayer. Consistió en un atropello a un peatón por parte de una motocicleta, que se dio a la fuga tras arrollar al viandante, que reside en esa zona y que, según ha trascendido, también se marchó del lugar, por lo que no pudo ser encontrado por parte de las fuerzas de seguridad y los equipos de emergencias. Fue a las 19.12 horas cuando una testigo del accidente de tráfico contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para informar de lo sucedido en la Rúa 2 de A Ribeiriña, en las inmediaciones del cruce o confluencia con la carretera comarcal de titularidad autonómica AC-305.
Con la información facilitada por la persona alertante, los gestores de dicho servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega dieron traslado de ese aviso a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que tenía previsto movilizar una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) para atender a las posibles víctimas, pero que finalmente fue anulada. Ello se debió a que la patrulla de servicio en el turno vespertino de la Policía Local pobrense que acudió al lugar del aviso no encontró allí a los implicados en ese atropello, pudiendo saber que el motorista, presuntamente, se había dado a la fuga y que el peatón también se marchó del sitio.
Al lugar de los hechos también se movilizaron efectivos de la agrupación de voluntarios de Protección Civil y de la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Ribeira, que no tuvieron que intervenir al no haber ni rastro de lo ocurrido. Por ese motivo, se procedió también a anular los servicios de los servicios sanitarios, que ya no legaron a la zona en la que se registró el accidente.