Herido un hombre de edad avanzada en un atropello en la fachada marítima de A Pobra

Una ambulancia del 061 trasladó al herido en el atropello hasta el servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza Chechu Río

Un hombre de edad avanzada resultó herido como consecuencia de un accidente de tráfico, consistente en un atropello en un paso de peatones, que se registró poco antes de la una de esta tarde en la Rúa Anxo Rey Ballesteros, en la fachada marítima de A Pobra, a la altura de la alameda. Fue un particular el que a las 12.58 minutos contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para comunicar que un vehículo de la marca BMW acababa de arrollar a un peatón, que estaba consciente, pero que precisaba asistencia sanitaria debido a las lesiones que podía presentaba tras ser arrollado. Entre varios viandante lo llevaron hasta un banco de los jardines, donde esperó para recibir la primera asistencia.

Con la información facilitada, los gestores de dicho servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma dieron traslado del suceso a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a los efectivos de guardia de la agrupación pobrense de voluntarios de Protección Civil y a la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Santiago de Compostela.

El personal médico de emergencias sanitarias del 061 le prestó una primera asistencia a la víctima en el lugar del atropello con la colaboración de voluntarios de Protección Civil y, tras su inmovilización con collarín e introducirlo en un colchón de vacío, procedieron a trasladar al herido al servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza, para ser objeto de una valoración por parte del personal médico, y se le realicen pruebas para determinar el alcance de sus heridas.

Por su parte, los agentes del destacamento compostelano de Tráfico del instituto armado se encargan de instruir el atestado correspondiente a pesar de que se trata de un vial urbano que es competencia de la Policía Local pobrense, que esta mañana no tiene patrulla de servicio.