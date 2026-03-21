El mejillón se convirtió en el gran protagonista de la segunda jornada de ‘Tapeando polo mar’ en A Pobra

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, disfrutó de las tapas de mejillón que le sirvieron en los locales hosteleros de A Pobra dentro de la iniciativa 'Tapeando polo mar' Chechu Río

Durante el acto, en el que en primer lugar tuvo lugar en el Cantón da Leña una explicación de un cocinero, incluyendo la degustación de algunas elaboraciones del producto objeto de exaltación, como fue el mejillón, de las que también se pudo disfrutar en las tapas servidas por cerca de una ventena de locales hosteleros, Villaverde destacó la importancia de este tipo de propuestas para promover el consumo de pescado y marisco, así como para reforzar la conexión entre el sector pesquero y la restauración.

“Eventos coma este permiten achegar á cidadanía a calidade e diversidade dos produtos do noso mar, ao tempo que se impulsa a economía local”, declaró la conselleira, quien destacó esta iniciativa que se estrenó hace una semana en Porto do Son, donde se presentó la anchoa, y que, tras su paso por A Pobra, donde se ensalzó el mejillón, recalará el próximo sábado en Ribeira, donde se dará a conocer el atún. Además, se desarrollan actividades simultáneas en esa tres localidades, donde los establecimientos hosteleiros -en A Pobra fueron 19, uno menos que la próxima semana en Ribeira- ofrecen tapas elaboradas con los referidos productos del mar, combinando tradición e innovación culinaria.

Patrimonio marinero

Ese recorrido gastronómico pretende fomentar el conocimiento del patrimonio marinero de la zona y atraer visitantes durante los días de celebración. Por ese motivo, Marta Villaverde ensalzó el trabajo de los profesionales del mar y de la hostelería, llegando a subrayar que “o éxito destas iniciativas é consecuencia da colaboración entre Administración, sector pesqueiro e empresarios locais”.

Desde la patronal pobrense, que preside José Antonio Vidal, se aspira a que este evento, que arrancó el año pasado con la colaboración entre las asociaciones de empresarios de A Pobra, Azul de Portosín y de la hostelería de Ribeira, se consolide como una cita gastronómica de referencia en la comarca, contribuyendo a la promoción del producto pesquero gallego y a la dinamización económica del litoral.