Detenidos tres varones por un robo con escalo de césped artificial en un chiringuito de A Pobra

Los amigos de lo ajeno cargaron en el furgón varios rollos de hierba artificial y trataron de arrancar otros de la superficie Chechu Río

A plena luz del día y en una jornada calurosa como fue la de este jueves, festividad de San José y Día del Padre, en que mucha gente aprovechó para caminar tras la comida. En esas circunstancias, tres individuos, con domicilios en A Pobra, Boiro y Vigo, entraron a robar en el ‘Chiringuito do Xobre’, situado en las inmediaciones de la iglesia parroquial del Maño. Ocurrió en torno a las tres de la tarde, siendo vistos por varias personas que se encontraban en la zona y que no dudaron en avisar y aportar información significativa a la Policía Local de A Pobra. Su patrulla de servicio se presentó de inmediato en el lugar.

Al llegar los agentes a Ponte de San Antonio, y gracias a la información recibida de que tres individuos habían accedido al recinto del referido establecimiento, que habían robado cosas y que tenían un furgón fuera, procedieron a dar el alto a un Opel Movano. Seguidamente, intervinieron ese vehículo y procedieron a la detención de sus ocupantes, para lo que solicitaron el apoyo de la Guardia Civil, a cuyos calabozos del cuartel boirense fueron trasladados los tres detenidos. Su conductor preguntó por el motivo de la inmovilización, recibiendo las explicaciones oportunas. A continuación, uno de los policías locales hizo una inspección ocular de la parte posterior del furgón, donde observó varios rollos de césped artificial y a una cuarta persona que viajaba de manera irregular.

Al preguntarles por esos hechos, los arrestados indicaron que se encontraron los rollos de hierba artificial tirados tras acceder al recinto por una parte que indicaron que estaba abierta al público por el antiguo campo de fútbol de O Xobre. Eso último fue algo que desacreditaron unos testigos, que indicaron que los ladrones habían saltado el cierre de red perimetral y que por ese mismo lugar sacaban los rollos de césped artificial, que luego introdujeron en el furgón de gran tamaño, en el que les ayudaba una mujer. Además, los agentes municipales pudieron comprobar que la zona por donde les habían dicho que entraron cuenta con una barrera natural, consistente en un terraplén vertical de unos tres metros de altura.

Los policías locales también contactaron con el propietario del negocio afectado para que comprobase los daños y los objetos y enseres que le pudieron sustraer. Tras ese paso, el dueño acudió al cuartel de la Guardia Civil de Boiro a presentar la correspondiente denuncia. En declaraciones a este periódico, el gerente de dicho negocio agradeció la labor de las fuerzas de seguridad pues subrayó que, con el cumplimiento de su labor, logró detener a los responsables. También indicó que la hierba artificial, que era de segunda mano, pues esa material procedía de un campo de fútbol con ese tipo de superficie, empezó a instalarla el verano pasado, y aún tenía varios rollos sin desplegar, a la espera de poder cubrir algunos espacios del recinto.

Los ladrones estaban moviendo los rollos de césped artificial que aún no se habían instalado para luego poder cargarlos en el furgón Chechu Río

El furgón utilizado para perpetrar el robo figuraba como sustraído o apropiado indebidamente en Vigo La Policía Local pobrense constató que el furgón Opel Movano, que fue trasladado a dependencias policiales a la espera de la decisión que adopte la autoridad judicial, figuraba en la comisaría de la Policía Nacional de Vigo como robada, apropiada indebidamente o extraviada. En la denuncia presentada en esas dependencias se precisaba que uno de sus empleados, que es uno de los tres arrestados en a Pobra, tenía el referido vehículo en su poder, pero que al acabar su jornada laboral no lo depositó en la nave de la empresa en el puerto de la ciudad olívica, llevándoselo, pero en ese momento desconocía su paradero.