La camelia "puebla" los jardines Valle-Inclán

Las autoridades y asistentes recorrieron la exposición tras el protocolario acto de inauguración Chechu Río

La exposición itinerante 'A camelia na provincia da Coruña' recaló ayer en los jardines Valle-Inclán, en A Pobra, donde permanecerá al aire libre durante los próximos días para disfrute de vecinos y visitantes, para permitirles que puedan conocer todo alrededor de esta flor, que será un motivo más para visitar esa zona verde. Esta muestra, que da visibilidad a esa especie, llegó a la localidad barbanzana de la mano de la Asociación Española de la Camelia, con colaboración y financiación de la Diputación Provincial, refuerza la 'IV Mostra da Camelia', que se celebrará este próximo fin de semana en la Casa Mariñeira.

La presidenta de la Española de la Camelia, Carmen Salinero Corral, acompañada de la concejala Estefanía Ramos, fue la encargada de inaugurar y dar a conocer esta exposición y abundó en algunos detalles, como el origen de la planta en China, Japón, Filipinas o Vietnam, precisando que a Galicia llegó gracias a navegantes hace más de cuatro siglos. Aprovechó el momento de la apertura de la muestra para obsequiar al Ayuntamiento pobrense con unas láminas con camelias realizadas por diferentes artistas internacionales.

Destacados

La ruta de la camelia, la única que existe en el mundo alrededor de una flor, muy demandada por cierto sector de visitantes; la calidad de la madera de esta especie; la mayor parte del té que se consume tiene su origen en ella o algunas de las 8.000 variedades, tamaños y olores, así como de su presencia en las artes y en la moda son algunas de las cuestiones que aborda la muestra. que está formada por tótems informativos en los que se detallan curiosidades e imágenes de esa flor.

La presidenta y el vicepresidente de la Sociedad Española de la Camelia entregaron a la concejala Estefanía Ramos unas láminas con imágenes de esa flor Chechu Río

Además se incluyen fotografías realizadas por Anxo Cabada de personajes gallegos de distintos ámbitos, con el cómico Pepo Suevos, la poetisa Rosalía Fernández Rial, el tiraboleiro Miguel García Tajes, la agricultora ecológica Eva Beres Caínzos o el director de la Escola de Gaitas de Ortigueira, Rodrigo López Gómez o Charo Forján y Alfredo Olmedo-(fundadores de D-Due Moda en Rianxo-, que portan una camelia en distintas posiciones y con expresiones con su propio estilo sobre esa flor.

Expresiones

Sobre estas últimas destacan: "a camelia vai ben ata co toxo", "a camelia é o froito máis xeneroso que sae da nosa terra. Pouco pide para tanta beleza", "o Pórtico da Gloria semella aledarse cando entra unha camelia", "gaitas e camelias o mesmo son", "a camelia e a moda forman unha parella inseparable" o "as pálpebras dos teu silencios no inverno do meu maxín disparan o envés dos nosos ollares abrollando irisadas, a linguaxe das camelias onírico xermolar".

La exposición está despertando el interés de las personas que pasean o atraviesan por la alameda pobrense Chechu Río

Además, esos tótems incluyen contenidos divulgativos bajo el formato '¿Sabías que...?, con curiosidades y otros datos de interés sobre la camelia, . La muestra, que puede recorrerse de manera amena y visualmente atractiva, contempla dentro de su ambientación, diferentes variedades de plantas naturales de camelia en macetas de gran formato.

El cómico Pepo Suevos es una de las imágenes de pèrsonajes gallegos que figuran en los tótems de la exposición sobre la camelia en los jardines Valle-Inclán Chechu Río

Charo Forján y Alfredo Olmedo, fundadores de D-Due Moda en Rianxo, figuran entre los personajes gallegos de la muestra sobre la camelia en la provincia de A Coruña Chechu Río