El conselleiro de Emprego, José González, destacó el comercio como motor de dinamización de las villas como A Pobra

En encuentro con la participación de los conselleiros de Emprego y de Mar, entre otras autoridades, se desarrolló en el Teatro Vine Elma, de A Pobra Chechu Río

El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, destacó el comercio como motor de dinamización de las villas como A Pobra y subrayó la importancia de los apoyos autonómicos a este sector enmarcados en el Plan Estratéxico do Comercio de Galicia 2025-2030 para afrontar retos como la digitalización o el relevo generacional. Así lo manifestó en un encuentro que mantuvieron él y su homóloga de Mar, Marta Villaverde, con representantes de la Asociación de Empresarios, Comerciantes e Autónomos de Puebla del Caramiñal, así como el secretario xeral de Emprego e Relacións Laborais, Pablo Fernández; la directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles Vázquez Suárez, y la delegada territorial en A Coruña, Belén do Campo, alcaldes, representantes municipales y de sectores productivo, principalmente los relacionados con el mar.

José González también explicó que esa hoja de ruta abarca, además, el apoyo a los oficios tradicionales, ámbito en el que, precisó, la Xunta de Galicia potenciará este año la formación con unas becas para aprendices que permitirán la transmisión del saber artesano a las nuevas generaciones, dotadas con un millón de euros, y de las que se podrán beneficiar oficios como el de la carpintería de ribera.

Formación flexible

Los conselleiros de Emprego y de Mar coincidieron en señalar que la Xunta de Galicia considera clave ofrecer una formación flexible y adaptada a la realidad del tejido productivo para promover el relevo generacional en sectores como el marítimo-pesquero. Además, destacaron la formación especializada que se imparte en las escuelas marítimo-pesqueras dependientes de la Administración autonómica, como la existente en Ribeira.

Respecto a esta última y otros centros similares, Marta Villaverde subrayó que la Xunta destina este año cerca de 12,4 millones de euros al programa de enseñanzas pesqueras, lo que supone un incremento del 9,5% respecto al ejercicio anterior. Y destacó que este presupuesto permite consolidar una red autonómica de grandes centros de vanguardia formada por tres escuelas náutico-pesqueras situadas estratégicamente en la capital barbanzana, en Vigo y en Ferrol, a lo que hay que añadir el Instituto Galego de Formación en Acuicultura (Igafa), en A Illa de Arousa.

Iniciativas por el empleo

Los dos conselleiros trasladaron las principales iniciativas de sus departamentos a favor del empleo de calidad y para afrontar retos como el referido relevo generacional o la cobertura de vacantes. Así, González destacó el decreto pionero de microcredenciales para el trabajo, que se implantará de modo progresivo a lo largo de los próximos meses, precisando que este marco permitirá que empresas, clústeres, asociaciones y colegios profesionales puedan diseñar, impartir, evaluar y emitir microcredenciales adaptadas a sus necesidades específicas, siempre bajo la regulación y supervisión de la Xunta.

En este contexto, el conselleiro de Emprego mencionó distintos apoyos a la formación para el trabajo de los que se puede beneficiar la familia marítimo-pesquera, como por ejemplo las órdenes rediseñadas con plazo de solicitud abierto como la de acciones formativas para personas desempleadas AFD, de la que esta semana se publicará la ampliación de crédito de 20 millones de euros, elevándose su importe global de inversión a 60 millones, o al programa ‘Galicia Suma Talento’, con formación para personas ocupadas (10,6 millones). A ellas sumó el programa ‘Galicia Suma Talento: Plan de Formación Empresas’, dotado con 8,5 millones, o las ayudas destinadas a la formación para personas ocupadas, con un presupuesto de 4 millones y también con plazo de solicitud abierto.

En cuanto a las personas trabajadoras autónomas, González puso de relieve el compromiso autonómico a este colectivo con apoyos de más de 42 millones de euros, de los que cerca de 41 millones son de la orden unificada, abierta hasta el 30 de septiembre y estructurada para cubrir todas las fases do emprendimiento. También se refirió al papel de la Rede de Polos de Emprendemento, que en la provincia coruñesa cuenta con tres centros -Melide, Ferrol y Coristanco- en los que ya se han atendido 1.800 proyectos. Esa herramienta es el núcleo de la estrategia de emprendimiento ligado al territorio de Galicia, actualmente en fase de consultas.

Obtención de titulaciones

Para facilitar el acceso a la formación, la conselleira de Mar recordó la tramitación de la nueva orden que simplifica los trámites para la obtención de las titulaciones que sirven de puerta de entrada al mar. Además, destacó como novedad el impulso, por vez primera, de una línea de ayudas dotada con 350.000 euros para apoyar la formación práctica de los estudiantes a bordo de los buques. Esos fondos, cofinanciados por el Fempa (Fondo Europeo Marítimo de Pesca y de Acuicultura), se dirigen a compensar los gastos de los armadores que colaboren acogiendo a los estudiantes de los ciclos formativos náutico-pesqueros, facilitándoles así ese primer y transcendental contacto con el mar. Por último, Marta Villaverde se refirió al papel fundamental que juegan las cofradías de pescadores y las organizaciones de productores, para las que se destinan este año 800.000 euros en ayudas específicas de formación.

Y, como principal ventaja, subrayó que esas aportaciones económicas se convocan ahora en régimen de concurrencia no competitiva, con un plazo abierto durante todo el año, con lo que se busca agilizar la resolución y garantizar un acceso rápido a los fondos. En la misma línea de asegurar el futuro y el relevo en el sector, la conselleira de Mar hizo hincapié en el respaldo al emprendimiento marítimo a través de la convocatoria de apoyos para aquellos tripulantes que deseen adquirir su primer barco pesquero.