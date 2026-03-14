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A Pobra

Unos inversores se interesan por la adquisición de la nave ruinosa de Hadasa en A Ribeiriña, en A Pobra, para darle otro uso

Uno de los gerentes de una empresa de demoliciones visitó las instalaciones para valorar una posible futura intervención

Chechu López
14/03/2026 09:05
La nave de la antigua fábrica de harinas de pescado se encuentra en ruinas
La nave de la antigua fábrica de harinas de pescado se encuentra en ruinas
Chechu Río
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Algunos inversores, entre los que se incluye un vecino de A Pobra, han mostrado su interés por adquirir la nave en ruinas de la antigua fábrica de harinas de pescado ‘Hadasa’, que desde hace años se apunta como el último escollo para la regeneración paisajística de A Ribeiriña. Así lo desveló el alcalde, José Carlos Vidal, tras la visita realizada este jueves por un arquitecto que es gerente de una empresa de demoliciones. En torno a las once y media de la mañana sobrevoló con su helicóptero la zona, con la que quedó maravillado, y aterrizó en los antiguos terrenos de ‘La Onza de Oro’, en los que hace años ya se acometió una actuación para su recuperación.

Le acompañaron el primer edil pobrense, la concejala de Obras, Patricia Lojo, un técnico municipal, e incluso el presidente de la asociación vecinal, Samuel Domínguez, y acompañados de efectivos de la Policía Local. Pese al revuelo que generó la aeronave en la zona, se guarda con bastante sigilo el resultado de la visita, que se prolongó hora y media y que incluyó un recorrido por los alrededores de la nave y su interior. Los inversores se interesaron por la situación del terreno en el Registro de la Propiedad de Noia, y han tenido conocimiento de que por delante les queda bastante papeleo que resolver, sobre todo porque se trata de una propiedad que está en vía judicial, pues legalmente no está nada clara su situación.

Los empresarios interesados pretenden darle un uso a esa zona, pero por ahora no definieron el proyecto, máxime porque una parte estaría sujeta a lo que autorice Costas. El alcalde manifestó que, haya un posible comprador y que lleve a efecto sus intenciones, sería una buena noticia “permitiría eliminar o problema que supón un problema para os veciños”, y Samuel Domínguez dijo que “sería unha oportunidad de ouro para sacar o perigo existente aí e do que vimos advertindo fai anos”.

El helicóptero de la empresa de demoliciones tomó tierra en la parcela regenerada donde se emplazaba la antigua conservera La Onza de Oro
El helicóptero de la empresa de demoliciones tomó tierra en la parcela regenerada donde se emplazaba la antigua conservera La Onza de Oro
Chechu Río
El helicóptero de una empresa de demoliciones sobrevoló el cielo de A Ribeiriña antes de tomar tierra para recorrer el interior y exterior de la nave en ruinas
El helicóptero de una empresa de demoliciones sobrevoló el cielo de A Ribeiriña antes de tomar tierra para recorrer el interior y exterior de la nave en ruinas
Chechu Río
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