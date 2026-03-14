El ‘Pasabares’ de A Pobra contará el próximo sábado con 24 locales adheridos y actuaciones de 25 grupos de música tradicional gallega

José María Abuín, junto a otros componentes de la directiva de la comisión de fiestas del Carme do Castelo, y la concejala de Cultura, Patricia, Lojo, presentaron el cartel del evento Chechu Río

Veinticinco grupos de música tradicional se implicarán en el ‘VIII Pasabares’, organizado por la comisión de fiestas del Carme do Castelo para el 21 de marzo. El evento, que está más que consolidado en el lugar, arrancará a las 18.00 con una foliada infantil en la carpa de A Covecha, que estará amenizada por As Garridiñas, As Sivalveiras, la asociación Arrancadeira, la Escola de Baile y Pandeireta As Caramiñas y Reviravolta Pandereteiras. Un par de horas después empezará el recorrido por los 24 locales inscritos, y desde las 23.00 horas continuará la actividad, nuevamente bajo una carpa en A Covecha con la actuación de los grupos participantes y, tras esa celebración, se rematará con una foliada libre.

Las agrupacións musicales que marcarán el ritmo de la jornada, que procederán de O Barbanza, así como de zonas como Santiago, Teo, Poio, Pontedeume, Muros, Noia y otras, serán A Dorniña de Abanqueiro, Abelleira, Airiños do Eume, Andavia, Arghalleiros, Arrancadeira, Caraveiros, Estroupele, Ghaiteiros do Chimpin, Jaitas Blue, Nunca é tarde, Os da boina, Os liantes, Os pequenos do Barbansa, Os Sentenarios, Reviravolta, Río de Anxo, Rumbia, Sons do peto, Tripulasión y Xiada. Y los establecimientos adheridos son 4 20, A de Rosa, A Kunka, A Rañala, Alameda, Amanitas, Bar Nuevo, Barquiña, Café Bar Turka, Curotiña Galeón, La Calle, La Embajada, La Tapadera, Liceo, London, Más Batea, Miramar, Mordiscos, O Facho, O Malecón, Os Cuñados, Sisal, Sweet and Roll y Xanxo.

La concejala de Cultura, Patricia Lojo, manifestó que con esta nueva edición del ‘Pasabares’ le darán la bienvenida a la primavera, precisando que se tratará de un hito que se alcanzará, además, “cunha boa saúde, que se ve reflectida nas cifras de participación”. E incidió en que se trata “dunha cita importante, que ten moi boa acollida entre a veciñanza da Pobra, pero que tamén “chama e atraer” a mucha gente, incluso de localidades de los alrededores. Además del ambiente festivo, la edila apuntó que el ‘Pasabares’ es “un escaparate da nosa música, do noso folclore e tamén da nosa hostalería”. Y agradeció a la organización “polo incrible traballo que realiza para superarse ano tras ano”.

Por su parte, el presidente de la comisión de fiestas del Carme do Castelo, José María Abuín, indicó que este evento “é moi importante para o pobo”, pues ayuda a ambientarlo y contribuye a que la hostelería tenga gente, “e logo responda colaborando coa festa do Carme do Castelo”, subrayó, antes de destacar la inestimable colaboración que tienen del colectivo Arrancadeira, y subrayó que la totalidad de los grupos participantes acuden de manera altruista. También dijo que habrá una barra de la organización y se celebrarán sorteos de productos y servicios donados por diferentes establecimientos, entre los que habrá cenas, botellas de bebidas alcohólicas, décimos de lotería y buna olla a presión, entre otros. Abuín concluyó diciendo que están “moi orgullosos” de que esa fiesta “siga adiante”.