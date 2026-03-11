Rompen el cristal de una ventana de un céntrico negocio de A Pobra para acceder a su interior y roban el dinero que contenía una hucha

Los ladrones rompieron el cristal de una ventana lateral de la peluquería para abrirla y acceder a su interior para sustraer el dinero de una hucha

La peluquería ‘María Valiño’, ubicada en pleno casco urbano pobrense, en las inmediaciones del consistorio, fue víctima de un robo con fuerza a plena luz del día en la jornada del martes. Fue a las dos y veinte de la tarde cuando ese negocio estaba cerrado, cuando la Policía Local recibió una llamada de una testigo de lo ocurrido y que solicitaba la presencia de los agentes municipales debido a que un hombre muy alto y una mujer, a la que identificó por su nombre de pila, estaban robando en ese local, de donde se llevaron el dinero que tenía en una hucha, con varias monedas de 50 céntimos y de 1 y 2 euros, así como billetes de 5, 10 y 20 euros, y huyeron del lugar.

La patrulla policial acudió de inmediato al lugar y se encontró que el cristal de una ventana lateral del establecimiento estaba roto, y también llevó a cabo una inspección ocular en el interior del local e hizo un recuento de lo sustraído junto a la propietaria. Los agentes también acudieron al domicilio de la vecina a la que identificaron dos testigos de lo sucedido, y al llegar observaron que esa mujer se dirigió a un taxi pero, antes de meterse en ese servicio público, se detuvo a hablar con un policía, que le preguntó si había alguien con ella en su casa, algo que negó. Debido a que en su respuesta se mostró nerviosa y tenía bastante prisa por marcharse, la patrulla la siguió por si recogían a alguien, pero en una maniobra de cambio de sentido logró despistar a los efectivos policiales.

Las investigaciones sobre lo ocurrido las dirige la Guardia Civil, pero la Policía Local está colaborando con la realización de algunas diligencias, tras observar circunstancias de interés para las pesquisas abiertas -incluye el visionado de cámaras de vigilancia de las zonas por las que pudieron pasar los sospechosos-, tras ser el primer cuerpo de seguridad al que se avisó y que intervino. Igualmente, los agentes municipales . Por el momento, se tienen indicios racionales sobre uno de los presuntos autores, que se trataría de una mujer de 25 años y vecina de A Pobra, mientras que del otro se sigue la pista de un varón de 37 años de Ribeira que salí de prisión tra cumplir condena hace aproximadamente un año y medio.