El BNG exige la compra y derribo de la nave de Hadasa y la solución para los vertidos en A Ribeiriña

Rosana Pérez y Amparo Cerecedo- visitaron la zona de A Ribeiriña donde se ubica la antigua nave de Hadasa y en cuyo entorno se registraron vertidos contaminantes

El BNG registró en el Parlamento gallego una proposición no de ley para instar a la Xunta a actuar, de manera decidida, para erradicar la contaminación y culminar la recuperación del entorno litoral de A Ribeiriña, en A Pobra. La iniciativa, que presentó la diputada Rosana Pérez, tuvo lugar después de que la Consellería de Medio Ambiente confirmó más filtraciones de hidrocarburos, que presuntamente proceden de los terrenos regenerados de la antigua conservera ‘La Onza de Oro’, un año después de los vertidos registrados a comienzos de 2025 y que alarmaron a los residentes de la zona.

La formación frentista recuerda que la Administración del Estado ejecutó la regeneración en el dominio público marítimo-terrestre de A Ribeiriña, por lo que considera que también debe asumir la responsabilidad de corregir las deficiencias detectadas, contener los vertidos y eliminar definitivamente el foco de contaminación. Por ello, señaló que trasladó esa problemática y la misma demanda al Congreso de los Diputados. Pese a reconocer los avances registrados desde 2011 en ese entorno, el Bloque cree que las actuaciones desarrolladas no fueron suficientes para garantizar su recuperación integral.

Principal obstáculo

La portavoz municipal del BNG, Amparo Cerecedo, dijo que el principal obstáculo sigue siendo la antigua nave industrial de Hadasa, situada mayoritariamente en suelo privado y en un estado de degradación. “O BNG sempre defendeu a nivel municipal que este inmoble debe ser mercado e derrubado para deixar paso a un espazo de desfrute para toda a veciñanza”. Añadió que “non é competencia do Concello. Nós levamos a situación da Ribeiriña ás institucións onde si se pode actuar, e é a Xunta quen debe asumir a responsabilidade”. Con el objetivo de desbloquear esta situación, el BNG presentó una enmienda al presupuesto autonómico, proponiendo una partida de 1,2 millones de euros para comprar la antigua nave de Hadasa y, a continuación, acometer las actuaciones de regeneración, pero fue rechazada por el PP.

A través de la referida proposición no de ley, el BNG insta al Gobierno gallego a elaborar un proyecto para la regeneración definitiva del borde litoral de A Ribeiriña, que incluya la adquisición y derribo de la antigua nave de Hadasa. Y exige al Ejecutivo estatal que agilice el proyecto de recuperación y adopte las medidas necesarias para contener los vertidos y ponerles una solución definitiva, y colaborar con la Demarcación de Costas del Estado para destinar los terrenos ocupados por Hadasa a su uso y disfrute público. Los nacionalistas subrayan que la recuperación definitiva de A Ribeiriña “é unha cuestión de responsabilidade institucional e de xustiza ambiental coa veciñanza, que leva décadas soportando unha situación de deterioración e abandono”. l