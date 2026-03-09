Congalsa y Ambar conmemoran el 8-M con la entrega de plantas decoradas a la plantilla de la empresa por parte de usuarias de la asociación

Usuarias de Ambar entregaron plantas a la plantilla de la compañía pobrense Congalsa Ambar Día Internacional de la Mujer

Congalsa y Ambar conmemoraron esta mañana de forma conjunta el Día Internacional de la Mujer con un acto simbólico en las instalaciones de la compañía pobrense en el polígono industrial de A Tomada. Un grupo de usuarias de dicha asociación entregó a la plantilla obsequios conmemorativos preparados para la ocasión, consistentes en plantas, empaquetadas y decoradas por las propias usuarias de la entidad y que incorporaron una tarjeta alusiva al 8-M, en lo que fue un espacio de encuentro y sensibilización entre ambas organizaciones.

Este acto conmemorativo se enmarca dentro de las líneas de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de Congalsa, que desde hace más de dos décadas mantiene una estrecha colaboración con Ambar a través de distintas acciones solidarias y de apoyo a sus proyectos. En este 2026, la compañía respaldar nuevamente la tradicional Carreira pola Diversidade, una de las principales citas solidarias de la asociación, y apoya de manera expresa su proyecto de viviendas adaptadas, una iniciativa que impulsa modelos de vida independiente para personas con diversidad funcional en la comarca.

Esta acción busca visibilizar el papel de las mujeres en su entorno profesional y poner en valor el trabajo que realiza la asociación en favor de la inclusión social y laboral. En Congalsa, donde las mujeres representan el 61% de la plantilla, la jornada del 8-M “adquiere un significado especial, alineado con el compromiso de la empresa con la igualdad de oportunidades y el reconocimiento del talento femenino en el ámbito industrial. Además, la actividad pone de relieve el talento y la implicación de las personas usuarias de Ambar, que participan activamente en iniciativas que favorecen su desarrollo personal y su integración sociolaboral”, subrayaron desde la compañía.