El artista pobrense Demetrio Bermo exhibe una selección de sus tallas y pinturas en la casa de cultura 'Raquel Fernández Soler'

Demetrio Bermo obsequió al alcalde pobrense con una talla en madera del escudo del Ayuntamiento

El alcalde de A Pobra, José Carlos Vidal, y la concejala de Cultura, Patricia Lojo, junto con Demetrio Bermo, presidieron en la casa de cultura 'Raquel Fernández Soler' la inauguración de su exposición con una selección de tallas y pinturas del artista local, que son fiel reflejo de su precisión artística labrada en sus siete décadas de trayectoria como diseñador, ebanista y tallista, que le han llevado a ser considerado como uno de los referentes de la artesanía gallega contemporánea.

Demetrio Bermo es autor de numerosas obras sacras y de mobiliario artístico. Entre sus creaciones más reconocidas figuran retablos como el de Santa Rita en la iglesia de Santa María A Antiga do Caramiñal o de la Virxe da Mercé en la capilla de Postmarcos o el peto de limosna dedicado a San Roque que donó al Museo Valle-Inclán. Esta muestra, en cuya apertura se contó con la intervención musical de Glauka y Tato y de cuya presentación corrió a cargo de Manuel Teira, que fue el encargado de realizar el texto del programa, estará disponible durante lo que resta de mes y también en abril.