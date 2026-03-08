Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Pobra

El artista pobrense Demetrio Bermo exhibe una selección de sus tallas y pinturas en la casa de cultura 'Raquel Fernández Soler'

Chechu López
08/03/2026 06:00
Demetrio Bermo obsequió al alcalde pobrense con una talla en madera del escudo del Ayuntamiento
Demetrio Bermo obsequió al alcalde pobrense con una talla en madera del escudo del Ayuntamiento
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El alcalde de A Pobra, José Carlos Vidal, y la concejala de Cultura, Patricia Lojo, junto con Demetrio Bermo, presidieron en la casa de cultura 'Raquel Fernández Soler' la inauguración de su exposición con una selección de tallas y pinturas del artista local, que son fiel reflejo de su precisión artística labrada en sus siete décadas de trayectoria como diseñador, ebanista y tallista, que le han llevado a ser considerado como uno de los referentes de la artesanía gallega contemporánea.

Demetrio Bermo es autor de numerosas obras sacras y de mobiliario artístico. Entre sus creaciones más reconocidas figuran retablos como el de Santa Rita en la iglesia de Santa María A Antiga do Caramiñal o de la Virxe da Mercé en la capilla de Postmarcos o el peto de limosna dedicado a San Roque que donó al Museo Valle-Inclán. Esta muestra, en cuya apertura se contó con la intervención musical de Glauka y Tato y de cuya presentación corrió a cargo de Manuel Teira, que fue el encargado de realizar el texto del programa, estará disponible durante lo que resta de mes y también en abril.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina