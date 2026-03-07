La camelia captará las miradas en una muestra que albergará la Casa Mariñeira de A Pobra los días 21 y 22 de marzo

La sala de exposiciones de la Casa Mariñeira de A Pobra acogerá dentro de dos semanas la cuarta edición de la Mostra da Camelia de A Pobra

La sala de exposiciones de la Casa Mariñeira de A Pobra albergará dentro de un par de semanas, concretamente los días 21 e 22 de este mes la cuarta edición de la Mostra da Camelia,m cuya inauguración se programó para las doce del mediodía de la primera jornada, mientras que el horario de visitas será de diez de la mañana a dos de la tarde y de cinco a siete y media de la tarde.

Se trata de una iniciativa impulsada por José Ramón Teixeira y Marisol Cameán, dos aficionados al cultivo de la camelia que, con la colaboración del departamento municipal de Turismo, promovieron la organización de esta exposición y, además, fomentan la participación de la ciudadanía en la misma. En esta ocasión, se propuso que forme parte también el alumnado del colegio Pilar Maestú Sierra, de Cadreche, a través de la realización de fotografías de las diferentes variedades de camelia.

Esta muestra tiene un carácter colaborativo y está abierta a la participación de todas aquellas personas que deseen aportar sus flores, independientemente de la cantidad y del tamaño. Para facilitar la organización del evento, quienes estén interesados en involucrarse deberán inscribirse previamente llamando a alguno de los números de los teléfonos móviles de contacto del área municipal de Turismo pobrense, que son el 671 090 262 y el 687 482 835.