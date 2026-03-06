Una conductora sale ilesa de milagro de un aparatoso accidente de tráfico en pleno casco urbano de A Pobra

El frontal del Opel Astra sufrió daños al impactar contra un muro de piedra, además de en su parte posterior izquierda fruto del coche con el Volvo S60 Chechu Río

La conductora de un Opel Astra salió milagrosamente ilesa de un aparatoso accidente de tráfico registrado a última hora de la tarde del miércoles en pleno casco urbano de A Pobra. El siniestro se registró a las 20.09 horas, se produjo en la confluencia de las Gasset y San Roque, a la altura de la inmobiliaria Keliam Barbanza. Consistió en una colisión entre la parte frontal izquierda de un Volvo S60, a los mandos de una pobrense y que circulaba por la travesía general en dirección hacia los semáforos, y la parte posterior izquierda de un Opel Astra, conducido por una mujer domiciliada en Ribeira y que procedía de la Rúa da Ponte. Como consecuencia del choque, el segundo de los automóviles salió despedido, su parte frontal impactó bruscamente contra un muro de piedra y se detuvo al inicio de la Rúa de San Roque.

Un particular contactó con el 112 Galicia y con la Policía Local pobrense para comunicar que se había producido un choque entre dos vehículos y precisaba que una de las personas que iba en uno de los automóviles siniestrados parecía precisar asistencia sanitaria. Sus gestores dieron traslado de lo ocurrido a la Policía Local, que ya había sido informada por un testigo del suceso, a Protección Civil y a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que se desplazaron al lugar del accidente de tráfico.

Los agentes municipales de servicio señalizaron la zona y regularon la circulación rodada, dando paso alternativo, y además recabaron información y tomaron fotografías para la posterior instrucción del atestado. Además, le realizaron la prueba de alcoholemia a la automovilista del Opel Astra, que arrojó un resultado negativo. Pese a lo sucedido, esta conductora rechazó la asistencia por parte de los servicios sanitarios, mientras que a la del Volvo S60, sufrió una crisis de ansiedad y nerviosismo tras lo sucedido, y estuvo preocupándose por la situación de la otra, pues temía que, a consecuencia del accidente, le hubiera pasado algo grave. A ella la llevaron en una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) hasta el centro de salud de la villa, de donde la derivaron hasta el PAC de Ribeira para que recibiera asistencia.