A Pobra

El tallista pobrense Demetrio Bermo inaugura una muestra con una selección de sus obras en la casa de cultura 'Raquel Fernández Soler'

Chechu López
06/03/2026 07:00
El pobrense Demetrio Bermo acumula siete décadas de trayectoria como diseñador, ebanista y tallista
La casa de cultura ‘Raquel Fernández Soler’, de A Pobra, albergará a partir de las ocho de esta tarde la inauguración de una exposición con una selección de tallas y pinturas de Demetrio Bermo, vecino de la localidad, con siete décadas de trayectoria como diseñador, ebanista y tallista, y es considerado como uno de los referentes de la artesanía gallega contemporánea. Glauka y Tato amenizarán con su música un acto de cuya presentación se anuncia que se encargará Manuel Teira, encargado de realizar el texto del programa.

Demetrio Bermo es autor de numerosas obras sacras y de mobiliario artístico. Así, entre sus creaciones más reconocidas figuran retablos como el de Santa Rita en la iglesia de Santa María A Antiga do Caramiñal o de la Virxe da Mercé en la capilla de Postmarcos o el peto de limosna dedicado a San Roque que donó al Museo Valle-Inclán. Esta muestra, que estará disponible este mes y en abril, permitirá al público realizar un acercamiento a una selección de sus tallas y pinturas, en las que se refleja la precisión artística que le caracteriza.

