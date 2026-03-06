Mi cuenta

Diario de Arousa

A Pobra

A Pobra eleva a 34.000 euros el importe total de las subvenciones a clubes y entidades deportivas para financiar sus actividades en 2025

El plazo para presentar las solicitudes que permitan aspirar a obtener esas ayudas económicas se abrió hoy

Chechu López
06/03/2026 12:05
Jose Carlos Vidal es el alcalde de A Pobra
Chechu Río
El Ayuntamiento de A Pobra mantiene su apoyo a clubes y entidades deportivas de la localidad a través de una convocatoria de subvenciones por un importe total de 34.000 euros para la financiación de los gastos de las actividades realizadas durante el año pasado. Ese importe supone un incremento respecto a la anterior convocatoria, que era de 31.000 euros.

Esas ayudas podrán solicitarlas los clubes y asociaciones deportivas sin ánimo de lucro, que estén legalmente constituidas y que desarrollen su oferta en el municipio pobrense. El plazo para presentar las solicitudes para aspirar a obtener esas subvenciones se abrió hoy.

El alcalde y, desde hace escasas fechas, responsable de la delegación municipal de Deportes, José Carlos Vidal, puso en valor que esas ayudas sirven “para apoiar o labor que realizan os clubs e entidades do noso municipio, que desempeñan un papel fundamental na promoción do deporte e dos hábitos de vida saudables entre a veciñanza”.

