Una ambulancia traslada al centro de salud a una conductora que resultó afectada por un accidente de tráfico en A Pobra

Un Opel Astra, que tuvo que ser retirado por el servicio de grúa, fue uno de los dos coches que se vieron implicados en el accidente de tráfico en el centro de la villa pobrense Chechu Río

La confluencia de la carretera comarcal AC-305, en su tramo denominado Rúa Gasset, y la Rúa San Roque, a la altura de la inmobiliaria Keliam Barbanza, en pleno casco urbano de A Pobra, fue escenario, poco antes de las ocho y diez de la tarde de ayer, de un accidente de tráfico. Elñ siniestro consistió en una colisión entre un Volvo S60, a los mandos de una vecina de A Pobra, y un Opel Astra, conducido por una mujer domiciliada en Ribeira.

Fue a las 20.09 horas cuando un particular contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia y con la Policía Local pobrense para comunicar que se había producido un choque entre dos vehículos y precisaba que una de las personas que iba en uno de los automóviles siniestrados parecía precisar asistencia sanitaria.

Los gestores del servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega dieron traslado de lo ocurrido a la Policía Local, que ya había sido informada por un testigo del suceso, así como a la agrupación de voluntarios de Protección Civil de la localidad y a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que se desplazaron hasta el lugar del accidente de tráfico, y también informó a la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Ribeira.

Señalización y regulación

Los agentes municipales de servicio señalizaron la zona y regularon la circulación rodada, dando paso alternativo, y además recabaron información y tomaron fotografías para la posterior instrucción del atestado. Además, le realizaron la prueba de alcoholemia a la automovilista del Opel Astra, que arrojó un resultado negativo -rechazó la asistencia por parte de los servicios sanitarios-, no pudiendo hacérsela a la conductora del Volvo S60 pues estaba pasando por estados de gran ansiedad y nerviosismo.

Por su parte, el personal técnico de emergencias sanitarias del 061 prestó una primera asistencia a la conductora del Volvo S60, a la que acabó trasladando en una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) hasta el centro de salud de la villa. Este último coche fue trasladado a las dependencias policiales hasta que su propietaria acuda a recogerlo, mientras que el otro vehículo fue retirado por el servicio de Grúas Galicia.