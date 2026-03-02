Vuelca una grúa de gran tonelaje en la rotonda de A Tomada y su conductor resulta herido

Una grúa de gran tonelaje acabó volcada sobre su lateral derecho en la glorieta de A Tomada Chechu Río

La rotonda del lugar de A Tomada, en A Pobra, fue escenario de un accidente de tráfico con vuelco de una grúa de gran tonelaje -60.000 kilos-, cuyo conductor resultó herido, con pronóstico reservado. Fue un particular el que escasos minutos antes de las ocho de esta tarde contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia para avisar que algo que parecía ser un camión acababa de volcar a la altura del kilómetro 2 de la carretera comarcal de titularidad autonómica AC-302, a la altura de referida glorieta, y que el conductor ya se encontraba fuera de ese vehículo.

Al parecer, esa grúa de gran tamaño procedía de la zona de los parques eólicos y de Curota, desde donde bajo hacia Moldes, tras circular algunos kilómetros por la AC-302, se metió en la rotonda de A Tomada, con la pretensión de coger el enlace hacia el acceso de la Autovía do Barbanza, pero volcó sobre su lateral derecho, y quedó bloqueando parcialmente el carril para dirigirse hacia la AG-11. Los gestores de dicho servicio de coordinación de las incidencias en la comunidad autónoma gallega dieron traslado de esa incidencia a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó una ambulancia de Soporte Vital Básico; a la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Santiago de Compostela, a la Policía Local y a la agrupación de voluntarios de Protección Civil de A Pobra, e informó a la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Ribeira.

Los integrantes de los medios desplazados hasta el lugar confirmaron que que trataba de una grúa de gran tonelaje la que había volcado y que su conductor precisaba de asistencia sanitaria. Así, recibió una primera atención por parte del personal técnico de emergencias sanitarias del 061, que seguidamente procedieron a su evacuación al área de Urxencias del Hospital do Barbanza para que reciba la atención médica que precisa y le realicen pruebas para determinar el alcance de sus lesiones. Los agentes municipales y los efectivos de emergencias se encargan de regular la circulación rodada de vehículos, dándoles paso alternativo.

En las tareas para levantar la grúa de gran tonelaje, se contó con la colaboración de otras dos grúas y varios operarios de la misma empresa, Grúas Estación, que lograron levantarla en torno a las diez y cuarto de la noche. Para que pudieran trabajar esas maquinarias, el personal de mantenimiento de la Autovía do Barbanza, señalizó la zona, llegando a cortar el tramo de acceso desde la salida de A Pobra Sur hacia la glorieta, al igual que para habilitar la zona de paso por dicha glorieta. Entonces se comprobaron los daños que sufrió en su lateral derecho y en parque de su equipamiento, pero también los que causó en el tramo de guardarraíles que bordean la rotonda. Igualmente, se comprobó el derrame de líquidos en el vuelco, por lo que se movilizó a los Bomberos de Ribeira para proceder a subsanar esa situación.