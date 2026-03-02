El polígono industrial de A Tomada se interesa por un proyecto arquitectónico premiado sobre depuración y usos híbridos

Directivos de la Entidad Urbanística de Conservación del Polígono Industrial de A Tomada se reunieron con la arquitecta Laura Pena Cristóbal, autora del proyecto ganador del Premio COAG Arquitectura’ Cedida

Miembros de la junta directiva de la Entidad Urbanística de Conservación del Polígono Industrial de A Tomada, en A Pobra, se reunieron con la arquitecta Laura Pena Cristóbal, autora de un proyecto de fin de máster sobre usos híbridos y fitodepuración en parques empresarial, que fue distinguido como el mejor proyecto de fin de carrera en los ‘XXI Premios COAG Arquitectura’. Esta iniciativa propone recoger el agua de lluvia del polígono industrial, conducirla a un punto bajo del terreno para su tratamiento mediante fitodepuración y devolverla al cauce original del río.

Ello se plantea en la línea de beneficiar también a los cultivos existentes, así como la creación de espacios peatonales, zonas de estancia y reforestación con especies autóctonas. Además, integra soluciones para trabajadores y vecinos, como acceso peatonal, aparcamiento seguro y áreas de coworking, de manera que fortalecerá la relación entre el recinto empresarial y su entorno agrícola y urbano.

El jurado de dicho certamen valoró especialmente este trabajo por su exploración diversa y el método transversal utilizado para abordar un problema complejo: la relación entre infraestructuras y asentamientos industriales con el territorio de implantación. Sus miembros destacaron “su grado de análisis de los datos ambientales y la implicación de la propuesta con el territorio, así como la coherencia de la expresión gráfica con los objetivos del estudio”.

Fondos necesarios

Al respecto de este proyecto arquitectónico, Isabel Cañas, presidenta de la Entidad Urbanística de Conservación del Polígono de A Tomada, expresó el interés de la organización en el mismo y la esperanza de poder llevarlo a cabo en el futuro, “si se consiguiesen los fondos necesarios”. “Su innovación y sostenibilidad representan una oportunidad real para mejorar nuestro polígono y hacerlo más integrado con el entorno y sus usuarios”, detalló Cañas.

En la reunión también participó Adrián Capelo, gestor de proyectos de la Fundación RIA, entidad que está colaborando con la directiva de la entidad pobrense en la elaboración de una propuesta para la integración paisajística del área empresarial. Durante el encuentro, Capelo señaló que “este es un ejemplo de cómo desde las universidades pueden darse soluciones a las necesidades de la ciudadanía y a los retos del territorio”.