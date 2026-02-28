Congalsa conquista Asia al formalizar la adquisición de una compañía vietnamita

La operación está pendiente de autorizaciones por parte de las autoridades vietnamitas y de otros stakeholders Cedida

Congalsa, el grupo empresarial pobrense especializado en productos del mar congelados, formaliza la adquisición del 100% de la compañía vietnamita Lenger Seafoods Vietnam Ltd. con sede en la ciudad de Nam Dinh, en Vietnam.

La operación está actualmente pendiente de la obtención de las autorizaciones correspondientes por parte de las autoridades vietnamitas y de otros stakeholders implicados, por lo que no será efectiva hasta la formalización definitiva de dichas aprobaciones. Aun así, con esta adquisición, Congalsa fortalece su posición internacional en el continente asiático y refuerza su división industrial.

La empresa vietnamita está especializada en el procesamiento y exportación de almeja y otros productos del mar, que destaca por su firme compromiso con la sostenibilidad, la trazabilidad y la excelencia productiva. Con un volumen anual de facturación superior a los 16 millones de euros, LS Vietnam cuenta con una plantilla que supera las 200 personas.

Por todo ello, la operación supone un paso decisivo en el posicionamiento de Congalsa dentro del segmento de productos del mar de alto valor añadido. Esto es así porque la compañía asiática, fundada en 2006, dispone de acceso directo a fuentes excepcionales de materia prima, lo que garantiza un suministro constante y estable de almeja premium.

Otro paso internacional

La adquisición de LS Vietnam refuerza la estrategia de crecimiento internacional de la compañía pobrense, que en el año 2020 ya adquirió la firma lusa Sulpasteis, y en 2024 entró en el accionariado de la asturiana Yatecomeré.