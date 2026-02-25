A Pobra saca a contratación por importe de 123.342 euros la instalación de una red de saneamiento en la aldea de Ouxo, en Posmarcos

La concejala pobrense de Obras, Patricia Lojo, detalló las obras que se acometerán dentro del proyecto de dotación de recogida de aguas residuales en la aldea de Ouxo

El Ayuntamiento de A Pobra sacó a contratación el proyecto para instalar una red de saneamiento en el núcleo de población de Ouxo, en la parroquia de Posmarcos, por un presupuesto inicial que asciende a cerca de 123.342 euros y que cuenta con un plazo de ejecución de tres meses. La concejala de Obras, Patricia Lojo, indicó que esta actuación permitirá continuar con la hoja de ruta marcada por el cuatripartito para “mellorar os servizos dos veciños e veciñas, neste caso, coa dotación de saneamento nos puntos do municipio que aínda carecen deles”. Así, la edila destacó que se trata de una inversión “clave” para reforzar las infraestructuras básicas en el medio rural y “avanzar na igualdade de servizos en todo o termo municipal”.

El proyecto técnico de esta intervención contempla la instalación de un colector de PVC que recogerá las aguas residuales de la totalidad de las viviendas situadas en la referida aldea, conectándose la nueva red con la canalización existente en el lugar de A Ribeiriña. Previamente, para la realización de las obras será necesario proceder a la demolición del pavimento de aglomerado asfáltico existente y llevar a cabo la apertura de las zanjas correspondientes, así como la excavación en terrenos compactos y en roca. Patricia Lojo detalló que, posteriormente, se llevará a cabo el sellado de dichas zanjas y la reposición integral del pavimento, garantizando la correcta restauración del firme y la seguridad viaria.