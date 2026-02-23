Mi cuenta

Diario de Arousa

A Pobra

A Pobra acerca a la comunidad escolar la figura de Rosalía de Castro en la conmemoración del 189 aniversario de su nacimiento

Un total de 140 escolares de los colegios Salustiano Rey Eiras y Pilar Maestú Sierra realizaron un recital poético con la lectura de textos de la poetisa gallega

Chechu López
23/02/2026 18:40
Escolares de los colegios Salustiano Rey y Pilar Maestú ofrecieron un recital poético-musical en el homenaje a Rosalía de Castro en A Pobra
Escolares de los colegios Salustiano Rey y Pilar Maestú ofrecieron un recital poético-musical en el homenaje a Rosalía de Castro en A Pobra
Un total de 140 integrantes del alumnado de centros educativos de A Pobra y varios representantes municipales unieron fuerzas para homenajear a Rosalía de Castro. Lo hicieron coincidiendo con el día dedicado a la poetisa gallega en la conmemoración del 189 aniversario de su nacimiento. El alcalde, José Carlos Vidal, y la concejala de Cultura, Patricia Lojo, presidieron un acto que contó con la asistencia de otros ediles del cuatripartito, como Estefanía Ramos, Amparo Cerecedo y Eloy Sobrido, y con el que se persiguió acercar la figura de la escritora padronesa a las nuevas generaciones. 

El grupo Xiada ofreció una actuación musical, mientras que parte del alumnado de Educación Primaria de los colegios Salustiano Rey Eiras y Pilar Maestú Sierra ofreció un recital poético-musical con la lectura de textos de Rosalía de Castro. También se llevó a cabo una ofrenda foral y se repartieron tapas del ‘Caldo de Gloria’ entre todas las personas participantes parque pudieran degustarlas. 

Además de implicar a la comunidad educativa en la programación del Día de Rosalía de Castro, también se buscó la participación del comercio de proximidad. Así, en los escaparates de diferentes establecimientos de la localidad pobrense se expondrá hasta este viernes la silueta recortada con la forma de Galicia y el rostro de la autora homenajeada en su interior. Como ya sucedió en ediciones anteriores, el alumnado de Primaria deberá localizar las siete versiones diferentes de esa imagen, pues presenta pequeñas variaciones. Como cierre de la programación diseñada, el próximo 6 de marzo se celebrará un sorteo de varios obsequios en los centros educativos participantes.

El alcalde, José Carlos Vidal, junto a cuatro ediles del Gobierno pobrense, realizó una ofrenda floral dentro de los actos por el Día de Rosalía de Castro
El alcalde, José Carlos Vidal, junto a cuatro ediles del Gobierno pobrense, realizó una ofrenda floral dentro de los actos por el Día de Rosalía de Castro
El grupo Xiada ofreció una actuación musical en el homenaje que se le tributó a Rosalía de Castro en A Pobra
El grupo Xiada ofreció una actuación musical en el homenaje que se le tributó a Rosalía de Castro en A Pobra
