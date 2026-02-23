A Pobra le planta cara al cáncer en una divertida cena-baile de disfraces organizada por la junta local de la AECC

La cena-baile de disfraces se celebró el salón de eventos Pazo Torre de Xunqueiras Chechu Río

Un total de 157 personas participaron a partir de las nueve y media de la noche de este sábado en una divertida Cena-Baile de Disfraces organizada por la junta local de A Pobra de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), que preside Teresa Pérez Torres, y que tuvo lugar en el salón de eventos ‘Pazo Torre de Xunqueiras’. El menú, propio de esta época del año, estuvo compuesto por aperitivos variados, cocido gallego, coulant de chocolate con bola de helado cremoso, filloas y orejas, todo ello regado con vinos de las denominaciones de origen Rías Baixas y Rioja.

Durante la sobremesa tomó la palabra Teresa Pérez para destacar que son muchos años los que se lleva luchando en A Pobra contra el cáncer y que les llena de orgullo ver como los vecinos, el comercio local, las asociaciones y otras entidades se vuelcan con cada actividad que organiza la junta local de la AECC. Así, recordó las 550 personas que participaron en la andaina solidaria del 18 de mayo del año pasado -aprovechó para anunciar que el próximo 14 de junio se celebrará su cuarta edición-, y la implicación en la cuestación anual realizada en agosto coincidiendo con la acción municipal 'Comercio na Rúa', así como la iluminación en rosa que se impulsó en octubre para visibilizar la lucha contra el cáncer de mama, al igual que con una cadena humana.

Acciones de visualización

La presidenta de la junta local de la AECC también refirió la apertura de la tienda benéfica navideña y la presencia en el festival que Amas de Casa desarrolla a beneficio de la AECC o la iluminación en verde y la campaña 'Brazaletes de esperanza' para hacer visible a través del deporte que hay salida frente a esa enfermedad o la recaudación de fondos con la campaña 'La compra de tu vida. También quiso expresar su agradecimiento a la directiva que la acompaña y al voluntariado que de manera desinteresada se implica en la realización de todas sus actividades.

Tras anunciar que la junta local pobrense participará después del verano en un estudio de la Universidade de A Coruña sobre los beneficios del deporte en enfermos oncológicos, expresó su convencimiento de que con todas las colaboraciones, el apoyo de todos en cuanto a concienciación, visibilización, prevención, el fomento de hábitos saludables, la creación de recursos y, de una manera especial, la investigación se conseguirá alcanzar el objetivo de que en el año 2030 haya una tasa de supervivencia del 70%.

Aumento de máscaras

Respecto a la cena-baile, Pérez Torres destacó que en esta ocasión acudió un mayor número de comensales disfrazados que en ediciones anteriores, ya fuese de catrinas, mejicanos, hippies, indios, vaqueros, vikingos, colegiales, cabareteras, chulapos, mimos y personajes como Robin Hood o El Sombrerero Loco. Además, se repartieron complementos, como antifaces, gorros, pelucas, gafas y plumas, para animar a los asistentes que no llevaban máscaras a que se integrasen con el resto de comensales, y se consiguió que fueran muchos los que aceptaron esa propuesta.

Tras la sobremesa y la intervención de la presidenta, se realizó un sorteo de 40 lotes de regalos aportados por buena parte del medio centenar de colaboradores, a los que agradeció sus aportaciones, sobre todo en unos tiempo de dificultad, sobre todo para el comercio de proximidad. Entre las donaciones que se rifaron hubo botellas de bebidas, latas de conservas, cenas, noches de hotel, visita en barco por la ría, cafetera eléctrica, cestas de productos de farmacia, sesiones de masaje facial y capilar y de belleza canina, entre otros muchos. Seguidamente y hasta bien entrada la madrugada se desarrolló una sesión de baile de disfraces que estuvo amenizada por DJ Jalaiko, una actuación que fue financiada por la empresa local Congalsa.