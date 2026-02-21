La carroza Nicradance, con el disfraz ‘Esta cara te suena’, gana el Concurso de Disfraces del Carnaval de A Pobra

La carroza de Nicradance con el disfraz 'Tu Cara Te Suena', compuesta por medio centenar de personas, ganó la principal categoría del Concurso de Disfraces de A Pobra

Nicradance, con el disfraz ‘Esta cara te suena’ y compuesto por medio centenar de personas, se proclamó vencedor en la categoría de carrozas del Concurso de Disfraces de A Pobra, que tuvo lugar a última hora de la tarde del viernes en la Rúa Castelao, delante de la escuela infantil ‘Fernández Varela’, y se llevó los 800 euros con los que estaba dotada esa modalidad, además de los 200 euros que se le otorgaron a cada carroza por su participación. En segundo lugar, y obtuvo 500 euros de premio, quedó ‘Dulce fantasía’, integrado por 30 personas; el tercer puesto, con una dotación económica de 300 euros, fue para ‘Guardianes del dragón’, compuesto por 21 personas, y en cuarto, con un galardón de 250 euros, quedó ‘Fantasía azul’, que integraron siete personas.

En la categoría de grupos, los ganadores fueron ‘Los piratas con más pluma del Caribe’ (500 euros), formado por 43 personas; ‘O máis churro’ (400), que estuvo integrado por 18 personas; ‘Cuncas tolas’ (300), compuesto por 7 personas, y ‘Os galos da mezquita’ (250), con 35 integrantes; mientras que en parejas e individual la relación de premiados estuvo compuesta por ‘A máquina do tempo: destino a Pobra’ (250), ‘Nigromantes’ (200), ‘Estelares’ (175) y ‘A deusa Shiva’ (150). En total se entregaron 5.075 euros entre premios y gratificaciones por participación

Desde la organización se destacó el color, la originalidad y la creatividad como aspectos más destacados de las máscaras que tomaron las calles de la villa pobrense en su tradicional desfile de disfraces y carrozas. Fue una cita que reunió a medio millar de participantes entre gente disfrazada, integrantes de las carrozas y de las comparsas Samieira, Os da caña, As Sonecas y Cor Café. El desfile partió de la zona de A Covecha y, tras recorrer el centro urbano de A Pobra, remató en la Rúa Castelao, delante de la EEI ‘Fernández Varela’, donde se instaló el escenario para la celebración del concurso.

El balance de participación arrojó cifras como media docena de inscripciones en parejas y disfraces individuales, cuatro en el apartado de grupos y cinco en la categoría de carrozas. La concejala de Cultura, Patricia Lojo, felicitó a todos y reconoció “a súa creatividade e o seu esforzo por manter vivo o espírito do Entroido no municipio”.

