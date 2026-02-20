El BNG reclama que la Xunta arregle y ponga en servicio la estación de buses de A Pobra

Imagen de archivo de la estación de autobuses de A Pobra

El BNG dio a conocer ayer una propuesta no de ley que registró a mediados de mes para su debate en comisión parlamentaria sobre el deterioro y falta de servicios de la estación de autobuses de A Pobra. La formación frentista solicita a la cámara gallega que inste a la Xunta de Galicia a que se haga cargo de la totalidad de las instalaciones de su titularidad correspondientes a dicho inmueble y lleve a cabo su arreglo, mantenimiento, limpieza y puesta en funcionamiento y a disposición de la ciudadanía de los servicios con que cuenta.

Su diputada Rosana Pérez, acompañada de la concejala Amparo Cerecedo, y del responsable comarcal de Galiza Nova, David Casais, recordó que esas instalaciones, de unos mil metros cuadrados y que se inauguraron en octubre de 2002, supusieron una inversión de 300.000 euros y cuentan con un espacio para cafetería, zona de espera para pasajeros, cuatro andenes y otras tantas taquillas para el despacho de billetes. “En case 24 anos de existencia, o que comezou sendo un servizo necesario e longamente agardado pola veciñanza da Pobra e que, como calquera outro servizo público, debera ir evolucionando e mellorando para doispoñer de cada vez maiores e mellores prestacións, foise deteriorando paulatinamente diante do abandono absoluto da súa Administración titular”, dice Pérez.

Condiciones “deplorables”

La diputada del BNG añadió que en todo este tiempo no hubo mejoras en las instalaciones y los servicios “nin apenas mantenento dos mesmos, ata o punto de ter que facerse cargo o Concello da limpeza habitual do recinto”. Pérez precisa que las condiciones en las que actualmente se encuentra esas instalaciones y su exterior “son verdadeiramente deplorables”, después de que en los últimos años se agravasen “de xeito manifesto” y sin que hubiera intención del Ejecutivo gallego de empezar a mejorarlas y de recuperar en su totalidad la actividad de las mismas.

El BNG indica que el interior del inmueble permanece cerrado desde hace años y que el servicio de cafetería, que llevaba aparejada la apertura y cierre del local, tampoco funciona, por lo que se impide el acceso de los usuarios, incluso a los aseos. Agregó que debido a esa situación, presentó una enmienda al presupuesto autonómico, proponiendo una partida de 300.000 euros, para el arreglo integral de las instalaciones y su puesta en servicio, pero el PP la rechazó.