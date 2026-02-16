El primer local de O Barbanza en entrar a la Guía Repsol está en A Pobra y se llama Xanxo

El restaurante Xanxo, en A Pobra, se incluye este año como novedad en el Listado de Restaurantes 2026 Cedida

El restaurante Xanxo, en A Pobra, se incluye este año como novedad en el Listado de Restaurantes 2026 de la Guía Repsol, convirtiéndose en el primer establecimiento de la comarca de O Barbanza reconocido por esta entidad.

En esta guía, además de incluir a los locales reconocidos con los clásicos y populares Soles Repsol, también engloba establecimientos “donde la calidez se contagia y la cocina con corazón se siente en platos y tapas”, apunta la compañía Repsol.

Para este restaurante pobrense, ubicado en Devesa, el anuncio llegó totalmente por sorpresa. “Nos llamaron hace dos semanas y recuerdo que la primera vez que sonó el teléfono colgué porque pensé que era publicidad”, cuenta Xanxo, el propietario del local que lleva su nombre.

“Este es un restaurante que mis padres abrieron en el año 79, el año en el que nací, y como no pudieron registrarme con este nombre al ser un diminutivo, pues se lo pusieron al local”, cuenta. Ahora todos allí lo conocen como Xanxo.

Aunque se siente muy orgulloso de poder recibir este distintivo también es consciente de que no supone un cambio en su manera de trabajar. “Nuestra esencia es la misma desde que abrimos en el 79, por eso que ahora llegue este reconocimiento no supone un cambio”, explica. En Xanxo siempre se trabajó con producto de temporada siendo la empanada de millo uno de los clásicos más demandados por los comensales.

Novedad también en Sanxenxo

Aunque el de A Pobra será el primer local laureado con esta credencial, no ha sido la única novedad en Arousa, ya que en la guía 2026 figurará también el restaurante Michael´s en Sanxenxo, ubicado en la rúa dos Cesteiros.

Tras hacerse público el listado oficial de la Guía Repsol, se prevé que en lo próximos días los locales reconocidos reciban el distintivo que deberán colocar en su establecimiento.

La Guía de Arousa

Estas novedades se suman a los espacios ya reconocidas en guías anteriores: D’Leria, en Vilagarcía; Esencia Portonovo, en Sanxenxo; Muiño de Rudiño, en Ribadumia; Lagüiña lieu-dit, en Meaño; Brasería Sansibar, en O Grove; y Okra, también en O Grove.