Congalsa pondrá en marcha este año en el polígono industrial de A Tomada sus nuevas instalaciones con 26 millones de inversión

El Premio 'Ramón Doval recayó en Carlos Gude Parada, trabajador del turno de noche del área de Producción de la parcela 13 de la compañía

Congalsa tiene la intención de poner en marcha este año sus nuevas instalaciones en el polígono industrial de A Tomada, en A Pobra, una actuación en la que se van a invertir 26 millones de euros. Así lo anunció en la reunión con su plantilla, en un acto celebrado por tercer año consecutivo en el complejo polideportivo de a Fieiteira, y en el que compartió los resultados obtenidos durante el pasado ejercicio y avanzarles los proyectos que marcarán la hoja de ruta de la compañía pobrense en los próximos meses. Durante el encuentro, la dirección destacó que la facturación alcanzó los 179 millones de euros en 2025.

Desde la empresa destacaron que este avance confirma la solidez de su modelo de crecimiento y su capacidad para adaptarse a un entorno cada vez más exigente, "reforzando nuestro compromiso con la innovación, la sostenibilidad y los valores que definen a la empresa como compañía familiar". En el ámbito del empleo, la empresa cerró el pasado ejercicio con una plantilla de 900 personas, tras incorporar a 68 trabajadores. "Un dato que refleja no solo la evolución positiva del negocio, sino también la firme apuesta de Congalsa por la creación de empleo estable y de calidad en la comarca", destacaron desde la compañía.

El evento, sirvió también para poner en valor la estrategia de sostenibilidad por la que está apostando Congalsa desde hace tiempo, "entendida desde una triple perspectiva: económica, social y ambiental", precisaron sus responsables. En este contexto se enmarca la construcción de una nueva depuradora, recientemente anunciada por la compañía. La empresa encara el 2026 con el objetivo de seguir creciendo de forma responsable, apostando por las personas y el entorno, y consolidando un proyecto empresarial internacional orientado al largo plazo.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue la entrega del Premio 'Ramón Doval', un reconocimiento anual al trabajador que mejor representa los valores de Congalsa: compromiso, respeto por las personas, orientación al cliente, eficiencia, ética empresarial, trabajo en equipo, mejora continua, innovación, sostenibilidad y actitud positiva. En esta edición, el galardón, elegido mediante votación interna entre toda la plantilla, fue para Carlos Gude Parada, trabajador del turno de noche del área de Producción de la parcela 13 de la compañía. Se trata de un premio que, después de trece ediciones, continúa rindiendo homenaje a la figura de Ramón Doval, histórico director de Relaciones Externas de Congalsa, jubilado en 2018, cuya memoria sigue muy presente en la organización.