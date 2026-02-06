Las jornadas 'Muller e Ciencia' de A Pobra buscarán combatir los estereotipos de género desde las primeras etapas educativas

La agente y la concejala de Igualdade, Carolina Rodríguez y Estefanía Ramos, presentaron el cartel del evento

A Pobra albergará la próxima semana, del 9 al 13 de febrero, una nueva edición, la decimoprimera, de las jornadas ‘Muller e Ciencia’, consolidándose coma un referente en la divulgación científica y la visibilización del trabajo que en ese campo realizan mujeres de su entorno. Durante a presentación del cartel de este evento, la concejala de Igualdade, Estefanía Ramos, acompañada de la agente de dicha área, Carolina Rodríguez, subrayó que el objetivo que se persigue pasa por llegar a todas las edades “creando referentes femininos e combatendo os estereotipos de xénero dende as primeiras etapas educativas”, sin olvidar “a todos os veciños e veciñas que poidan estar interesados nas diferentes propostas científicas que achegamos”.

Así, se diseñaron actividades específicas para los centros educativos de Infantil y Primaria, así como para la ciudadanía adulta. En las escuelas y colegios se ofrecerán cuentacuentos interpretados con títeres sobre la vida e investigaciones de la primatóloga Jane Goodall, que realizó importantes descubrimientos sobre los comportamientos de los chimpancés en la naturaleza y que falleció a comienzos de octubre del año pasado; y de la pionera Xoaquina García ‘A Ghaxola’, originaria de Porto do Son e inventora del material hidrófugo con el que se elaboró el primer traje de aguas confeccionado con lino e impermeabilizado con varias capas de aceite y que estaba diseñado para proteger la salud de los hombres que iban a trabajar al mar. Además, para el alumnado de 4º de Primaria se programaron talleres prácticos con los que podrán experimentar por si mismos, haciendo ciencia en primera persona, con experimentos sencillos con electricidad estática, densidad de líquidos y reacciones químicas básicas, además de darles a conocer la figura de ‘A Ghaxola’.

Coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer y de la Niña en la Ciencia, que se conmemora el próximo miércoles, 11 de febrero, está prevista la retransmisión online, a partir de las 16.30 horas, de la intervención de Elena Vázquez Abal, matemática de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) y divulgadora científica, cuya labor de investigación se centra en la geometría diferencial, y que además fue presidenta de la Comisión de Mujeres y Matemáticas de la Real Sociedad Matemática Española y recibió galardones como el Premio de Divulgación Científica 2024 de la Real Academia Galega de Ciencias o el primer premio de Divulgación Científica de la USC. Todas las persoas que quieran participar de forma activa podrán hacerlo a través de un enlace que, en su momento, difundirá el Ayuntamiento. Además, esa intervención quedará alojada en el canal municipal de YouTube.