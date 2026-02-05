Villaverde destacó a bordo de la patrullera 'Mar de Galicia' de Gardacostas, que zarpó de A Pobra, la labor social y humana del Apostolado do Mar

La concelleira de Mar, Marta Villaverde, se reunión a bordo de la patrullera 'Mar de Galicia' con el representante del Apostolado do Mar, el obispo emérito de Tui-Vigo, Luis Quinteiro Luis Polo

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, se reunió ayer con representantes del apostolado do Mar -Setlla Maris- encabezados por el obispo emérito de Tui-Vigo, Luis Quinteiro, recientemente elegido responsable mundial de esta organización, para analizar vías de colaboración orientadas a reforzar la atención social, humana y asistencial a personas que trabajan en el ámbito marítimo.

Ese encuentro tuvo lugar a bordo de la patrullera de altura de ‘Mar de Galicia’ del Servizo de Gardacostas, donde la titular de Mar puso en valor la labor que desarrolla dicha entidad internacional en la defensa de los derechos y en el acompañamiento de las tripulaciones, especialmente en situaciones de vulnerabilidad o alejamiento de sus familias. Villaverde subrayó que Stella Maris constituye la mayor red mundial de apoyo a la gente del mar, con presencia en más de 350 puertos de 54 países, en los que desarrolla acciones de acompañamiento social, asesoramiento y asistencia a las tripulaciones.

La conselleira incidió en el compromiso de la Xunta de Galicia con la mejora de las condiciones laborales y sociales de la gente del mar, y destacó la importancia de mantener una coordinación permanente con entidades que, como el Apostolado do Mar, realizan un trabajo fundamental de apoyo humano y social a las tripulaciones, independientemente de su nacionalidad o situación personal. En este sentido, recordó que esa organización forma parte del Comité de Benestar Social del Porto de Vigo, donde realiza una intensa actividad de atención y apoyo a los profesionales marítimos que hacen escala en estas instalaciones portuarias.

Visita a dos patrulleras

Además, durante esa jornada, las autoridades visitaron las instalaciones de las patrulleras ‘Mar de Galicia’ e ‘Irmáns García Nodal’, en las que pudieron conocer de primera mano los medios materiales y humanos con los que cuenta el Servizo de Gardacostas de Galicia para desarrollar labores de salvamento, vigilancia pesquera, protección ambiental y seguridad marítima.

La conselleira de Mar destacó el “papel estratéxico deste servizo público autonómico, referente en Europa, tanto na protección dos recursos mariños como na asistencia ás persoas que desenvolven a súa actividade profesional no mar, reforzando así a seguridade e sustentabilidade do sector marítimo-pesqueiro galego”.