Diario de Arousa

A Pobra 

A Pobra y Congalsa entregan el premio de un viaje a Eurodisney al ganador del sorteo de Reyes

Fátima Pérez
05/02/2026 22:09
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La concejalía de Promoción Económica de A Pobra y la compañía pobrense Congalsa hicieron ayer entrega del premio de un viaje familiar a Eurodisney al ganador del sorteo de la campaña comercial de Reyes. Se trata de una campaña que el Concello lanzó durante las fechas navideñas para dinamizar el comercio local.

La concejala responsable de esta área, Amparo Cerecedo, destacó “o éxito da campaña, na que participaron máis de 40 establecementos comerciais da Pobra e na que se repartiron uns 4.500 pasaportes”. Al mismo tiempo, señaló, “proporcionamos a oportunidade a unha familia de viaxar a Disneyland París e mergullarse de cheo na maxia que caracteriza ao parque”.

Además, la edil también agradeció la colaboración de la empresa Congalsa, que asumió la financiación del premio, y puso en valor “a importancia da cooperación para impulsar accións que repercutan directamente no noso comercio”.

Colaboración de Congalsa

Por otra banda, Irene Souto, en representación de Congalsa aseguró que ya supone toda una tradición para la compañía colaborar en esta iniciativa y apuntó “brindar o noso o apoio ao tecido comercial local e á sociedade son piares fundamentais”.

Además, aprovechó su intervención para felicitar también al ganador del sorteo “que desexo que desfrute ao máximo”. 

