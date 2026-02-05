La Policía Local de A Pobra denuncia a un vecino del municipio por ir a los mandos de un coche pese a no haber obtenido nunca el carné de conducir

La Policía Local pobrense acudió a la llamada de un particular que alertó de cuatro hombres dentro de un coche que no le daban buena espìna y que colisionó contra un muro en As Pontes Chechu Río

La Policía Local de A Pobra abrió ayer diligencias, que una vez estén rematadas serán remitidas al Tribunal de Instancia de Ribeira, contra un vecino de A Angustia, en la parroquia de Posmarcos, por la presunta comisión de un delito contra la seguridad viaria. Fue en torno a las nueve y cuarto de la mañana de este miércoles cuando los agentes municipales de servicio recibieron una llamada que les alertó de la presencia de cuatro individuos dentro de un Citroën Xsara y que les daban muy mala espina. Y les indicó que el coche colisionó con un muro junto al merendero de As Pontes, así como otros pequeños golpes.

Una patrulla de la Policía Local pobrense acudió al lugar, pero al llegar no encontró algo sospechoso por ese entorno ni persona alguna que respondiera a la descripción aportada. Pero, con la información de la que disponía sobre el vehículo, pudo contactar con la DGT, que le proporcionó datos para poder localizar el domicilio del infractor. Hacia allí se dirigieron, pero no encontraron ese vehículo pero, cuando se marchaban, se percataron que estaba llegando al sitio a los mandos del referido automóvil, y que trató de darse a la fuga tras percatarse de la presencia policial por la zona, pero no lo consiguió al interceptarlo poniéndole el coche policial en su camino.

Reconocimiento

Los agentes municipales, que contaron con el apoyo de una patrulla de la Guardia Civil de Boiro, se entrevistaron con él -resultó ser un viejo conocido de las fuerzas de seguridad, sobre todo, por tráfico de drogas-, y les reconoció que nunca obtuvo el carnet de conducir. Eso lo pudieron contrastar los policías a través de una llamada telefónica a la DGT, y ahora deberán solicitarle a ese organismo el documento escrito de ese certificado para acompañar a las diligencias abiertas por el ese delito y darle el trámite adecuado para su remisión a la sede judicial ribeirense.