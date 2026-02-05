El Tribunal deja en libertad al hermano del cabecilla de la operación ‘Saona’ en A Pobra

La Policía Nacional difundió una imagen con los fardos de coca que incautó durante la operación 'Saona' Cedida

La jueza del Tribunal de Instancia de Muros ha decretado la puesta en libertad del hermano del cabecilla de la organización criminal que descargó 3.650 kilos de cocaína en A Pobra.

El hombre fue arrestado ayer sumando así una detención más a las 16 que dejó la operación antidroga ‘Saona’, en la que se incautó una descarga el pasado mes de septiembre en A Pobra, de más de 3,6 toneladas de cocaína repartida en 164 fardos, que habían sido transportados en un narcosubmarino.

A pesar de que este último detenido fue puesto en libertad se le ha impuesto, como medida cautelar, la obligación de comparecer semanalmente en el Tribunal y la retirada del pasaporte. A este último implicado en la operación ‘Saona’ se le investiga por un delito contra la salud pública, pertenencia a organización criminal y blanqueo.