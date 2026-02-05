Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Pobra 

El Tribunal deja en libertad al hermano del cabecilla de la operación ‘Saona’ en A Pobra

Tras su detención, hoy la jueza ha decretado su puesta en libertad con medidas cautelares

Fátima Pérez
05/02/2026 13:19
La Policía Nacional difundió una imagen con los fardos de coca
La Policía Nacional difundió una imagen con los fardos de coca que incautó durante la operación 'Saona'
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La jueza del Tribunal de Instancia de Muros ha decretado la puesta en libertad del hermano del cabecilla de la organización criminal que descargó 3.650 kilos de cocaína en A Pobra. 

El hombre fue arrestado ayer sumando así una detención más a las 16 que dejó la operación antidroga ‘Saona’, en la que se incautó una descarga el pasado mes de septiembre en A Pobra, de más de 3,6 toneladas de cocaína repartida en 164 fardos, que habían sido transportados en un narcosubmarino. 

La Policía Local de A Pobra detuvo a tres sudamericanos tras incautarse en un primer momento parte del alijo de cocaína

Detenido en A Pobra el hermano del cabecilla de la organización criminal que descargó 3.650 kilos de cocaína transportadas en un narcosubmarino

Más información

A pesar de que este último detenido fue puesto en libertad se le ha impuesto, como medida cautelar, la obligación de comparecer semanalmente en el Tribunal y la retirada del pasaporte. A este último implicado en la operación ‘Saona’ se le investiga por un delito contra la salud pública, pertenencia a organización criminal y blanqueo. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Las selecciones gallegas sub 14 y sub 16 juegan por el ascenso en Arteixo

Tres canteranos del Arosa disputan el Campeonato de España en Arteixo con Galicia
Gonzalo Sánchez
Imagen del parking Xoán XXIII

Un conductor ebrio choca contra un macetero y dos coches aparcados en Vilagarcía
Olalla Bouza
Casa do Concello de Pontecesures

Investigados un menor y otro joven de 23 años por daños en el mobiliario urbano de Cesures
Fátima Pérez
Nuevo vehículo adaptado para realizar baldeos y mejorar el trabajo manual

Boiro suma un nuevo vehículo al servicio municipal de limpieza
Fátima Pérez