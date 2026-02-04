La operación antidroga 'Saona' vinculada al narcosubmarino que descargó 3.650 kilos de cocaína en A Pobra se cobra un nuevo detenido

Imagen de los tres ciudadanos sudamericanos que eran los tripuilantes del narcosubmarino y a los que detuvo la Policía Local de A Pobra en un primer momento Chechu Río

Integrantes del Cuerpo Nacional de Policía adscritos a la Brigada Central de Estupefacientes trabajan desde primera hora de esta mañana en una nueva fase de la operación antidroga 'Saona', coordinada por el Grupo de Respuesta Especial contra el Crimen Organizado (Greco) en Galicia, que permitió intervenir un alijo de 3.650 kilos de cocaína que se descargó desde un narcosubmarino en septiembre pasado cerca de la isla de Sálvora y que tocó tierra en la playa pobrense de Os Raposiños.

Según fuentes próximas a la investigación, esta nueva intervención dentro de la fase de explotación se ha traducido en la realización de un registro y en la detención de una persona, que es hermano de un conocido narcotraficante arousano, por su activa participación en el entramado de la recepción de ese importante cargamento de droga transportado en el semisumergible, y que está previsto que, después de que se proceda a su interrogatorio en la comisaría, pase mañana a disposición de la titular de la Plaza Única del Tribunal de Instancia de Muros, que dirige dicha operación.

Despliegue de la Udyco

En el entorno de la margen norte de la Ría de Arousa están desplegados los efectivos de la Unidad Central de Droga y Crimen Organizado (Udyco) que, con apoyo de una unidad de guías caninos y sus perros adiestrados en la detección de sustancias estupefacientes o dinero en efectivo, desarrollan la entrada y registro en la propiedad del ahora detenido.

Con este arresto se eleva a 17 la cifra de personas detenidas en la operación Saona, y que empezó con los tres ciudadanos sudamericanos -un colombiano y dos hermanos ecuatorianos- que eran los tripulantes del narcosubmarino, que se cree que hundieron tras completarse la descarga en un par de embarcaciones, y que fueron arrestados en un primer momento, a los que se sumaron once gallegos vinculados con la descarga de la droga.

A todos ellos se sumaron otros dos individuos a cuyo nombre estaban las dos embarcaciones que recogieron el cargamento, y que fueron puestos en libertad provisional, pues la Fiscalía no solicitó la medida cautelar de enviarlos a prisión preventiva. Cabe recordar que 12 de los 16 investigados ingresaron en prisión y los cuatro restantes quedaron en libertad provisional.