A Pobra repartirá 6.275 euros entre premios y gratificaciones en sus concursos y fiestas de disfraces de Carnaval

La concejala y la técnica de Cultura, Patricia Lojo y Fita Sanisidro, presentaron el cartel del Carnaval pobrense

A Pobra ya tiene ultimada su programación para festejar el Carnaval prepárase para vivir con diversidad de actividades, animación de calle, concursos de disfraces y eventos infantiles, entre otros. La concejala de Cultura, Patricia Lojo, acompañada de la técnica de dicho departamento municipal, Fita Sanisidro, manifestó que “o Entroido é unha das celebracións máis importantes na nosa vila, unha festa que une tradición e participación veciñal a partes iguais”. Por ello, subrayó que desde su delegación se ha diseñado un cartel “aberto, participativo e para todas as idades. Pensado especificamente para que pequenos e maiores desfruten destes días e que as rúas do noso municipio se enchan de risas e diversión”.

Así, el programa empezará el sábado 14 de febrero con la charanga Os Encerellados animando las calles desde las doce del mediodía, y desde las siete y media de la tarde será Troula Animación la que presente su ‘Lume’, con un recorrido por las calles de la villa desde el Cantón da Leña hasta los jardines Valle-Inclán. El día acabará en la Praza Alcalde Segundo Durán con una fiesta de disfraces desde las once de la noche y amenizada por Disco Móbil Chinhamusic. Al día siguiente tendrá lugar la fiesta infantil de Carnaval, con hinchables, talleres, chocolate con churros y un concurso para menores de 12 años en el que se repartirán 800 euros en premios entre los mejores disfraces, que deberán participar en el desfile del martes 17 y recogerán su galardón al rematar: 250 euros para el primer clasificado, 200 para el segundo, 150 para el tercero, 125 para el cuarto y 75 para el quinto.

El día grande llegará el referido Martes de Entroido, 17 de febrero, con el tradicional desfile de disfraces y carrozas, con la participación de las comparsas Samieira, Os da caña, As Sonecas y Cor Café, en un recorrido que partirá desde A Covecha y que rematará, una vez más, en la Rúa Castelao, delante de la escuela infantil ‘Fernández Varela’, donde se desarrollará el concurso. Todas las carrozas inscritas, hasta un máximo de siete, recibirán 200 euros como gratificación por participar, pero en el supuesto de que se supere esa cifra, el importe previsto se repartirá de manera proporcional entre ellas. En cuanto a los premios, en la categoría carrozas se entregarán 800 para el ganador, 500 al segundo, 300 al tercero y 250 euros al cuarto; Los premios para los grupos serán de 500 para el primero, 400 para el segundo, 300 para el tercero y 250 para el cuarto, y para parejas y disfraces individuales se entregarán 250, 200, 175 y 150 euros a los cuatro primeros, respectivamente. Las inscripciones podrán realizarse en la casa da cultura ‘Raquel Fernández Soler’, y asea de manera presencial llamando al número de teléfono de contacto 981 831 545 o enviando un mensaje a la dirección de correo electrónico culturapobra@gmail.com hasta las doce del mediodía del propio día del desfile.

El sábado 21 de febrero está previsto el tradicional Enterro do Filipiño, organizado por la ciudadanía de O Xobre, con una procesión que saldrá desde el campo de Cabío, acompañada del grupo de gaitas Trécola y de la charanga Os Encerellados, para rematar con la quema en el pantalán. La programación se clausurará por este año en el Domingo de Piñata, organizado por los residentes en el lugar de A Crocha, con música tradicional, una chocolatada y el sorteo de lacones.